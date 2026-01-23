電影《陽光女子合唱團》上月31日獻映，不到一個月時間，截至22日全台票房已破1.4億，口碑於社群發酵，相關情節、角色及彩蛋話題都掀起討論，其中由A-Lin演唱的主題曲〈幸福在歌唱〉，更被視為電影最大功臣之一，她與導演林孝謙登上樂評人頻道「吉米哥 Jimi Bro」分享歌曲與電影的創作內幕，A-Lin當場哽咽，憶及自己錄音時淚崩，唱不下去，「這幾年也在學著離別，學會放下，學會原諒真的很難，每一次去面對它，就是在學習⋯⋯。」

▲A-Lin（中）、林孝謙（右）分享《陽光女子合唱團》主題曲〈幸福在歌唱〉幕後。（圖／翻攝自吉米哥 Jimi Bro）
A-Lin淚崩唱〈幸福在歌唱〉！歌曲分析藏洋蔥

《陽光女子合唱團》感人催淚，主題曲〈幸福在歌唱〉成為致命一擊，A-Lin演唱溫暖、直搗人心，觀眾的情緒隨著音樂響起跌宕起伏，林孝謙導演提到：「《陽光女子合唱團》是一部關於音樂、親情和人性的電影，我想要找到這部電影音樂與內容最動人的核心。」

A-Lin分享錄製〈幸福在歌唱〉的情景，當時僅看了電影中的精華片段，透過製作人陳建騏轉述，內心已經被聚眾多位人物的故事給打動，「短短幾分鐘，每個人所有經歷在歌曲裡呈現了，聽到她們在唱，讓我更投入在每一個角色上面，唱出那種堅強的愛與希望。」

▲A-Lin（左）錄製〈幸福在歌唱〉淚崩，一度唱不下去。（圖／翻攝自吉米哥 Jimi Bro）
A-Lin學不會放下！林孝謙「聽見幸福」呼應電影

A-Lin配唱共花了2天，回憶起那天天氣不佳、下著雨，濕漉漉地進到錄音室，「一看到眼前的歌詞，『我聽見幸福　幸福在歌唱』，讓我特別想媽媽、女兒，一度很難唱，家人之間的遺憾無法想像，我就哭出來⋯⋯這幾年也在學著離別，學會放下，學會原諒真的很難，每一次去面對它，就是在學習⋯⋯。」

林孝謙導演則說，前期創作劇本時，就想到找A-Lin演唱，好給看電影的觀眾們致命一擊，形容道對方的嗓音「溫暖、舒服，又不張揚，像一個溫柔的網，可以接住你、擁抱你。」同時公開歌詞裡的彩蛋「諧音哏」，像是​「再見已太辛苦」聽起來像「在監獄太辛苦」，「聽見幸福」也跟電影劇情相呼應。

▲《陽光女子合唱團》演員陣容堅強、有話題，影片也具有強大催淚力量。（圖／壹壹喜喜提供）
🎶〈幸福在歌唱〉
作詞：林孝謙　作曲：李方睿　製作人：陳建騏

如果有遠方 你就是方向
可惜遺憾 總是比回憶長
​思念沒有盡頭 卻有重量
曾屬於你的我 念念不忘

​就算是一秒 換地久天長
時間會治癒人 破碎的嚮往
​再見已太辛苦 縫補分離的傷
願心酸將你我 都釀成陽光

​我聽見幸福 幸福在歌唱
唱人世悲歡 終化成土壤
​陰晴圓缺 花開花謝 學會了原諒
你將最美的夢 遺落在我心上

​我聽見幸福 幸福在歌唱
烏雲的背後 終究是明朗
​如果世上有天堂 此刻你在我身旁
從不曾被 遺忘

​就算是一秒 換地久天長
時間會治癒人 破碎的嚮往
​再見已太辛苦 縫補分離的傷
願心酸將你我 都釀成陽光

​我聽見幸福 幸福在歌唱
唱人世悲歡 終化成土壤
​陰晴圓缺 花開花謝 學會了原諒
你將最美的夢 遺落在我心上

​我擁抱 過去 過不去的傷
抹去了 淚水 說好不能忘
​愛是道永恆的光 守護在你的身旁
從不曾被遺忘
​我從不曾遺忘


