電影《陽光女子合唱團》上月31日獻映，不到一個月時間，截至22日全台票房已破1.4億，口碑於社群發酵，相關情節、角色及彩蛋話題都掀起討論，其中由A-Lin演唱的主題曲〈幸福在歌唱〉，更被視為電影最大功臣之一，她與導演林孝謙登上樂評人頻道「吉米哥 Jimi Bro」分享歌曲與電影的創作內幕，A-Lin當場哽咽，憶及自己錄音時淚崩，唱不下去，「這幾年也在學著離別，學會放下，學會原諒真的很難，每一次去面對它，就是在學習⋯⋯。」
A-Lin淚崩唱〈幸福在歌唱〉！歌曲分析藏洋蔥
《陽光女子合唱團》感人催淚，主題曲〈幸福在歌唱〉成為致命一擊，A-Lin演唱溫暖、直搗人心，觀眾的情緒隨著音樂響起跌宕起伏，林孝謙導演提到：「《陽光女子合唱團》是一部關於音樂、親情和人性的電影，我想要找到這部電影音樂與內容最動人的核心。」
A-Lin分享錄製〈幸福在歌唱〉的情景，當時僅看了電影中的精華片段，透過製作人陳建騏轉述，內心已經被聚眾多位人物的故事給打動，「短短幾分鐘，每個人所有經歷在歌曲裡呈現了，聽到她們在唱，讓我更投入在每一個角色上面，唱出那種堅強的愛與希望。」
A-Lin學不會放下！林孝謙「聽見幸福」呼應電影
A-Lin配唱共花了2天，回憶起那天天氣不佳、下著雨，濕漉漉地進到錄音室，「一看到眼前的歌詞，『我聽見幸福 幸福在歌唱』，讓我特別想媽媽、女兒，一度很難唱，家人之間的遺憾無法想像，我就哭出來⋯⋯這幾年也在學著離別，學會放下，學會原諒真的很難，每一次去面對它，就是在學習⋯⋯。」
林孝謙導演則說，前期創作劇本時，就想到找A-Lin演唱，好給看電影的觀眾們致命一擊，形容道對方的嗓音「溫暖、舒服，又不張揚，像一個溫柔的網，可以接住你、擁抱你。」同時公開歌詞裡的彩蛋「諧音哏」，像是「再見已太辛苦」聽起來像「在監獄太辛苦」，「聽見幸福」也跟電影劇情相呼應。
🎶〈幸福在歌唱〉
作詞：林孝謙 作曲：李方睿 製作人：陳建騏
如果有遠方 你就是方向
可惜遺憾 總是比回憶長
思念沒有盡頭 卻有重量
曾屬於你的我 念念不忘
就算是一秒 換地久天長
時間會治癒人 破碎的嚮往
再見已太辛苦 縫補分離的傷
願心酸將你我 都釀成陽光
我聽見幸福 幸福在歌唱
唱人世悲歡 終化成土壤
陰晴圓缺 花開花謝 學會了原諒
你將最美的夢 遺落在我心上
我聽見幸福 幸福在歌唱
烏雲的背後 終究是明朗
如果世上有天堂 此刻你在我身旁
從不曾被 遺忘
就算是一秒 換地久天長
時間會治癒人 破碎的嚮往
再見已太辛苦 縫補分離的傷
願心酸將你我 都釀成陽光
我聽見幸福 幸福在歌唱
唱人世悲歡 終化成土壤
陰晴圓缺 花開花謝 學會了原諒
你將最美的夢 遺落在我心上
我擁抱 過去 過不去的傷
抹去了 淚水 說好不能忘
愛是道永恆的光 守護在你的身旁
從不曾被遺忘
我從不曾遺忘
