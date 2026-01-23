我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）週三聲稱，不按原定計畫於2月1日開始對部分歐洲國家開徵新關稅，並宣布已與北約（NATO）就格陵蘭問題達成了協議框架；週四他在瑞士達沃斯接受電視台採訪時，又提到協議將賦予美國「全面軍事准入權」，沒有期限，可以在格陵蘭部署美國所需的一切。雖然丹麥仍堅稱格陵蘭主權問題不容談判，暗示北約秘書長呂特（Mark Rutte）也無權代表協商，但有分析認為，呂特藉此事又迎來一次外交勝利，使搖搖欲墜的跨大西洋聯盟免於崩潰。根據《路透社》報導，呂特曾擔任荷蘭首相長達14年，是該國迄今任期最長的首相，連續領導過4屆聯合政府，素有「不沾鍋馬克」（Teflon Mark）之稱。他在2024年接任北約秘書長一職時，就已經在歐洲的媒體版面上，被普遍稱為「川普耳畔的低語者」，這源於他們在川普第一任期時就建立的良好關係，儘管呂特的策略並不算高明，在其他歐洲領導人對川普的批評日益增多之際，仍對這位美國總統大加讚揚。芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）在達沃斯接受《路透社》採訪時表示，北約秘書長的工作非常重要，而呂特展現出冷靜沉著、處事不驚的個性，並且有能力與美國總統對話，不少外交界人士都認為，呂特在川普第二任期的頭一年，成功維繫住北約的團結，並處理了與川普之間動盪的跨大西洋關係，功不可沒。分析人士指出，呂特並不完美，盟友們可能對他本人及其管理風格都有不同的看法，但他非常擅長在困難時期維繫聯盟團結：「川普總統已經做好讓步準備，而呂特則是完美的對話者。」儘管各國都展開密集的外交斡旋，奠定對話基礎，歐洲也大力支持丹麥捍衛格陵蘭島主權，但呂特的親自干預被認為至關重要。報導提到，過去呂特在擔任荷蘭首相時，就已練就卓越的共識建構能力，在紛爭不斷的政治環境中，成功維繫聯合政府，海牙戰略研究中心（The Hague Centre for Strategic Studies）的研究主任斯韋斯（Tim Sweijs）表示，呂特能夠讓各黨派在他首相任期內保持團結，這使他成為荷蘭相當罕見的政治人物：「他不像許多領導人那樣選擇退縮，將討論限制在一個小圈子內，而是總會拿起他的手機，給他的執政聯盟夥伴和反對派成員打電話。」萊頓大學（Leiden University）的荷蘭政治學副教授奧特耶斯（Simon Otjes）也宣稱，雖然呂特容易遭受的批評之一，是他會為了達成協議而放棄理想，但他也說過一句名言：「如果你想要視力，那就該去看眼科醫生。」形容他是一個善於達成協議、團結各方、讓人們感到自身價值，從而推動事情往前發展的人，他不僅努力了解川普在政策上需要什麼，還致力於搞懂川普的心理需求。原文連結：