▲台北101董事長賈永婕（右）表示，自己上任1個月左右，霍諾德親自寫信，很誠意地說「一直以來都很想要攀爬挑戰台北101，這是我的心願」，強調絕對不是玩命，是很謹慎評估，最終打動了她。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）

▲中國性商教母周媛最貴一堂課40萬，目前帳號已經被人檢舉而永久停權。（圖／翻攝自周媛抖音）

▲陳建州和老友高以翔的紀念銅像合照。（圖／陳建州 Blackie Chen IG）

《NOWNEWS今日新聞》幫讀者掌握今（23）日熱門娛樂話題搶先看，美國極限攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）24日將挑戰徒手、無防護攀登台北101，101董事長賈永婕昨晚發文透露自己不停進食，坦承狀態很焦慮；大陸網紅周媛以誇張肢體語言教學如何提升女性魅力，22日主帳號被檢舉具迷惑性、低俗，遭官方永久封殺；黑人（陳建州）近日前往金寶山墓園探望故友高以翔，並與紀念銅像合照，寫下「We miss you」。美國「極限攀岩之神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於24日早上9點，以徒手無繩索的方式攀登高508公尺的台北101，全程透過Netflix直播，引發全球關注，101董事長賈永婕昨天深夜發文，透露自己無法控制的「一直吃一直吃」，承認處於很焦慮的狀態，向大家詢問該如何是好。自封「中國性商教母」的網紅周媛，近來以線下授課時浮誇的肢體的動作，搭配「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等台詞爆紅，成為網路迷因，據悉，她開設的提升女性魅力等課程，學員超過萬人，至今官方商城中的收入已經超過2400萬人民幣（約1億元台幣），22日疑似樹大招風被人檢舉教學具迷惑性及內容低俗等，目前帳號已經遭永久停權。男神高以翔2019年11月27日凌晨在陸綜錄影現場昏厥倒地，心跳一度停止，緊急施作CPR後回復心跳被送往醫院，然而最終仍然搶救無效過世，享年35歲。黑人（陳建州）近日前往位於新北金山的金寶山墓園探望老友高以翔，並與高以翔1:1的紀念銅像合影，寫下「We miss you」，勾起不少人的思念與傷感。