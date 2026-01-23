我是廣告 請繼續往下閱讀

國際地緣政治緊張在2026年依然精彩，俄烏戰爭未歇，美國與歐洲就又為了格陵蘭問題而劍拔弩張，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）當地時間22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時，罕見以較為嚴厲的措辭批評歐洲，直言歐洲看起來「迷失了方向」，耗費心力試圖改變川普，而不是致力於讓內部更團結、更強大。綜合外媒報導，澤倫斯基表示，歐洲本應在捍衛自由世界方面發揮領導作用，尤其是在美國將注意力轉往其他地方之際，然而，現在的歐洲仍然感覺更像是一個地理、歷史和傳統概念的集合體，是由眾多國家組成的「碎片化萬花筒」，缺乏果斷行動的勇氣，而不是一支真正的政治力量，一個大國。澤倫斯基直言，歐洲的不作為，讓他的國家就像生活在周而復始的循環裡：「就在去年，也是在達沃斯，我以『歐洲需要知道如何自衛』這句話結束了我的演講。一年過去了，一切都沒有改變。我仍然不得不重複講一樣的話」，呼籲：「團結起來，我們才是真正的無敵的，歐洲能夠也必須成為一支全球力量，而不是反應遲緩。」針對近期沸沸揚揚的格陵蘭問題，澤倫斯基也批評歐洲和北約（NATO），即便在川普發出威脅後，向格陵蘭島派遣的士兵人數依舊少的可憐：「如果你派30或40名士兵到格陵蘭島，那是為了什麼？這傳遞了什麼訊息？向蒲亭傳遞了什麼訊息？向中國傳遞了什麼訊息？更重要的是，向丹麥傳遞了什麼信息？你要麼就公開宣稱，歐洲將保護該地區免受中俄威脅，要麼就冒著不被當回事的風險，因為3、40名士兵根本保護不了任何東西。」澤倫斯基甚至提到了伊朗示威問題，認為歐洲領導人在等待美國，對於格陵蘭問題能「冷靜下來」，但其他同樣緊迫的問題卻遭到擱置：「人們對伊朗的抗議活動議論紛紛，示威最終以血流成河告終。世界對伊朗人民的幫助遠遠不夠。」