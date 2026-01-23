三麗鷗粉絲尖叫！可愛美樂蒂（My Melody）與老鼠弗蘭多（Flat）夢幻降臨手搖飲料CoCo都可，CoCo都可表示，最新聯名美樂蒂搭配酸甜「莓好雙果茶」系列，《NOWNEWS今日新聞》記者整理1月26日起開賣2款聯名紙杯、立體公仔吊飾Tritan環保杯，保溫袋19元起、指定消費免費送泡泡貼紙等粉嫩周邊商品價格清單一次看；本文推薦「買一送一」月底優惠也別錯過。
CoCo都可：美樂蒂粉嫩聯名！環保杯、保溫袋19元起 免費送泡泡貼紙
每年在三麗鷗肖像大賞攻佔前段班的可愛美樂蒂來了！CoCo都可2026年一月聯名美樂蒂與她的好朋友弗蘭多，搭配美樂蒂最喜歡的草莓圖案與CoCo招牌「莓好雙果系列」，帶來手搖飲料界最粉嫩的夢幻旋律。
CoCo x 美樂蒂聯名商品，1月26日起限時限量販售（各門市數量有限，售／贈完為止），快記下鬧鐘一定要搶先朝聖！記得上一檔大耳狗喜拿開賣搶爆，幾乎秒殺完售的程度，讓許多三麗鷗粉絲扼腕，《NOWNEWS今日新聞》記者提醒大家，想收藏真的要手刀衝第一。
◾️2款美樂蒂紙杯！指定消費免費送「泡泡貼紙」
1月26日起，到CoCo都可購買任一大杯飲品，即可獲得粉嫩「美樂蒂聯名紙杯」，圖案有愛心及粉紅泡泡2款設計（紙杯共計2款，隨機裝杯恕不挑款）。
1月26日起，CoCo門市臨櫃消費飲品滿100元，免費贈送「美樂蒂泡泡貼紙」貼紙乙張，有兩款立體設計（可累贈，數量有限送完為止）。
◾️立體公仔吊飾Tritan環保杯！保溫保冷袋19元
臨櫃購買任一杯CoCo飲品，即可以399元加購價獲得「美樂蒂立體公仔吊飾Tritan環保杯」。使用安全無毒的材質耐熱，竟然掛上超萌的美樂蒂立體公仔吊飾與粉Q掛繩，越喝心情越好，環保又實用。
CoCo都可門市臨櫃、線上平台，皆可以19加購價獲得「美樂蒂保溫袋」乙只（2杯袋/4杯袋兩種尺寸可選）。
CoCo這次還端出美樂蒂最愛的草莓口味手搖飲料，招牌「莓好雙果茶」主打草莓與蔓越莓雙果，全系列莓果採用HPP冷高壓滅菌技術，保留營養與果香，喝得到酸甜又清爽的療癒風味；「莓好雙果牛乳」則再搭配牛乳，莓香順口無咖啡因。
CoCo買一送一！手搖飲料、咖啡都有優惠
◾️全台門市天天果咖買一送一、2杯99元！CoCo都可咖啡手搖大受歡迎，全台門市天天果咖日享「職人美式、果咖美式買一送一」！周二咖啡日爽喝美式／果咖／生椰拿鐵都「買一送一」！提醒大家，活動優惠以原價計，同價位買一送一，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。
還有「2杯99元」常態優惠！菜單包括：28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶，任選「2杯99元」自由搭配。提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。
◾️「CoCo買一送一」外送優惠！即日起至2月4日，foodpanda開喝大杯「莓好雙果茶、生椰職人拿鐵買一送一」外送優惠。
五桐號新春聯名Care Bears彩虹熊，4款騎著應景小馬的限定聯名杯身與封膜，單筆消費滿100元還可加購限量香氛片、開運御守；還能試手氣扭蛋，有機會抽到最大獎「不限金額買一送一」，以及只送不賣「全球限量發財金卡」。
資料來源：三麗鷗、CoCo都可、五桐號
