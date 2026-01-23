三麗鷗粉絲尖叫！可愛美樂蒂（My Melody）與老鼠弗蘭多（Flat）夢幻降臨手搖飲料CoCo都可，CoCo都可表示，最新聯名美樂蒂搭配酸甜「莓好雙果茶」系列，《NOWNEWS今日新聞》記者整理1月26日起開賣2款聯名紙杯、立體公仔吊飾Tritan環保杯，保溫袋19元起、指定消費免費送泡泡貼紙等粉嫩周邊商品價格清單一次看；本文推薦「買一送一」月底優惠也別錯過。

我是廣告 請繼續往下閱讀
CoCo都可：美樂蒂粉嫩聯名！環保杯、保溫袋19元起　免費送泡泡貼紙

每年在三麗鷗肖像大賞攻佔前段班的可愛美樂蒂來了！CoCo都可2026年一月聯名美樂蒂與她的好朋友弗蘭多，搭配美樂蒂最喜歡的草莓圖案與CoCo招牌「莓好雙果系列」，帶來手搖飲料界最粉嫩的夢幻旋律。

CoCo x 美樂蒂聯名商品，1月26日起限時限量販售（各門市數量有限，售／贈完為止），快記下鬧鐘一定要搶先朝聖！記得上一檔大耳狗喜拿開賣搶爆，幾乎秒殺完售的程度，讓許多三麗鷗粉絲扼腕，《NOWNEWS今日新聞》記者提醒大家，想收藏真的要手刀衝第一。

▲左起：CoCo「莓好雙果牛乳」、「莓好雙果茶」裝在美樂蒂聯名吊飾環保杯裡好夢幻。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲左起：CoCo「莓好雙果牛乳」、「莓好雙果茶」裝在美樂蒂聯名吊飾環保杯裡好夢幻。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲2款美樂蒂紙杯！都是粉粉嫩嫩的圖案。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲2款美樂蒂紙杯！都是粉粉嫩嫩的圖案。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
◾️2款美樂蒂紙杯！指定消費免費送「泡泡貼紙」

1月26日起，到CoCo都可購買任一大杯飲品，即可獲得粉嫩「美樂蒂聯名紙杯」，圖案有愛心及粉紅泡泡2款設計（紙杯共計2款，隨機裝杯恕不挑款）。

1月26日起，CoCo門市臨櫃消費飲品滿100元，免費贈送「美樂蒂泡泡貼紙」貼紙乙張，有兩款立體設計（可累贈，數量有限送完為止）。

▲指定消費免費送「美樂蒂泡泡貼紙」有2款可愛圖案，特寫給大家看。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲指定消費免費送「美樂蒂泡泡貼紙」有2款可愛圖案，特寫給大家看。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲美樂蒂立體公仔吊飾Tritan環保杯399元加購價、保溫保冷袋19元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲美樂蒂立體公仔吊飾Tritan環保杯399元加購價、保溫保冷袋19元。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
◾️立體公仔吊飾Tritan環保杯！保溫保冷袋19元

臨櫃購買任一杯CoCo飲品，即可以399元加購價獲得「美樂蒂立體公仔吊飾Tritan環保杯」。使用安全無毒的材質耐熱，竟然掛上超萌的美樂蒂立體公仔吊飾與粉Q掛繩，越喝心情越好，環保又實用。

CoCo都可門市臨櫃、線上平台，皆可以19加購價獲得「美樂蒂保溫袋」乙只（2杯袋/4杯袋兩種尺寸可選）。

CoCo這次還端出美樂蒂最愛的草莓口味手搖飲料，招牌「莓好雙果茶」主打草莓與蔓越莓雙果，全系列莓果採用HPP冷高壓滅菌技術，保留營養與果香，喝得到酸甜又清爽的療癒風味；「莓好雙果牛乳」則再搭配牛乳，莓香順口無咖啡因。

▲CoCo都可美樂蒂聯名周邊商品，收藏一圖看懂。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
▲CoCo都可美樂蒂聯名周邊商品，收藏一圖看懂。（圖／CoCo都可cocofreshtea.ca）
CoCo買一送一！手搖飲料、咖啡都有優惠

◾️全台門市天天果咖買一送一、2杯99元CoCo都可咖啡手搖大受歡迎，全台門市天天果咖日享「職人美式、果咖美式買一送一」！周二咖啡日爽喝美式／果咖／生椰拿鐵都「買一送一」！提醒大家，活動優惠以原價計，同價位買一送一，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告。

還有「2杯99元」常態優惠！菜單包括：28茉輕乳茶／日焙珍珠奶茶／21歲輕檸烏龍／冬韻擂焙珍奶／莓好雙果茶／小湯圓奶茶，任選「2杯99元」自由搭配。提醒大家，門市臨櫃＆都可訂平台同步優惠；活動品項及販售依各門市公告為主；非全門市活動，外送平台及部分門市不適用，請以門市現場公告為準。

◾️「CoCo買一送一」外送優惠！即日起至2月4日，foodpanda開喝大杯「莓好雙果茶、生椰職人拿鐵買一送一」外送優惠。

另外，五桐號新春聯名Care Bears彩虹熊，4款騎著應景小馬的限定聯名杯身與封膜，單筆消費滿100元還可加購限量香氛片、開運御守；還能試手氣扭蛋，有機會抽到最大獎「不限金額買一送一」，以及只送不賣「全球限量發財金卡」。

▲五桐號新春聯名Care Bears彩虹熊，應景小馬聯名紙杯、香氛片、開運御守周邊商品。（圖／翻攝自五桐號FB）
▲五桐號新春聯名Care Bears彩虹熊，應景小馬聯名紙杯、香氛片、開運御守周邊商品。（圖／翻攝自五桐號FB）
資料來源：三麗鷗CoCo都可五桐號

相關新聞

星巴克買一送一國際擁抱日咖啡優惠！CoCo冬韻擂焙珍奶也買一送一

大寒珍奶買1送1！CoCo、迷客夏、萬波、鶴茶樓　神級紅茶拿鐵50元

今星巴克買一送一有星冰樂！特大杯70元起　福吉茶那堤外送優惠

台北東區CACO聯名Butterbear奶油小熊！雞蛋糕配咖啡　周邊全開箱