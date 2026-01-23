我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江男供稱遭到車輛A柱擋住視線，未注意到行人才會釀禍。（圖／翻攝畫面）

又見行人地獄！台北市南港區昨（22日）17時35分許發生一起車禍意外，一對林姓母子當時正撐著傘過馬路，怎料，下一秒卻遭到駕駛小客車欲右轉的52歲江姓男子衝撞，導致兩人雙雙倒地，9歲的林男更直接被小客車輾過，一旁路人目擊後上前協助。警消獲報到場後，緊急將兩人送醫，詳細車禍原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這名52歲江姓男子當時駕駛一輛小客車沿東新街直行，於東新街64巷口右轉時，未禮讓正在過馬路的48歲林女及9歲林男，其車前頭右側直撞母子倆，由於撞擊力道大，兩人瞬間彈飛倒地。更誇張的是，江男肇事後並未停下，甚至還直接將林男輾過，最終衝上人行道後車輛才停下。警方獲報到場後，發現母子倆受有多處擦挫傷，緊急送往忠孝醫院治療。另依規定替江男實施酒測，其酒測值為0。江男供稱，因車輛A柱擋住視線，未注意到行人才會釀禍。對此，南港分局提醒，汽機車駕駛人行經行人穿越道，應減速慢行，並禮讓行人優先通行，以策安全。