越南經濟成長動能持續釋放，投資市場也跟著升溫。隨著2025年越南國內生產毛額（GDP）年增率達8.02%，名列東南亞成長最快的經濟體之一，越南股市近來表現亮眼，相關投資話題在社群平台掀起討論熱潮。近日一名網友在Dcard以「越南現在全民集體炒股！？」為題發文，分享自己觀察到的現象，指出越南股市交易氣氛相當火熱，連追蹤越南大盤指數的某支股票型商品，一年績效竟超過60%。原PO更提到，身邊的越南朋友親戚甚至辭去原本工作，全心投入股市操作。原PO也理性分析，越南股市確實具備不錯的基本面，包括經濟成長、產業轉型與資金流入等利多，但仍忍不住質疑：「行情真的能一直好下去嗎？會不會最後變成一堆散戶接盤？」他認為，今年亞洲股市整體偏強，若想布局越南市場，可能得把握這一波趨勢。貼文曝光後，引來不少網友回應，有人指出近年越南股市結構逐漸成熟，資金不再只集中在少數族群，而是分散到不同產業，「整體市場的深度和廣度都在提升」，也有人直言，越南長期題材豐富，包括人口紅利、製造業轉移與內需擴張，並非短線炒作而已。也有網友從區域競爭角度分析，認為部分過去屬於泰國的產業與觀光紅利，正逐步被越南吸收，「河內周邊城市的發展，很像30年前的台灣」，顯示越南仍處於經濟快速起飛階段。不少人建議，以分批或長期方式參與市場，風險相對可控。整體來看，越南股市在亮眼經濟數據加持下，確實吸引大量關注與資金進場，但熱潮背後仍伴隨波動與風險。對投資人而言，與其被短期漲幅沖昏頭，不如回到基本面與長期趨勢，審慎評估，才能在這場「越南投資熱」中走得更遠。