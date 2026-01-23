我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市鼓山區裕誠路一處興建中的豪宅大樓今日凌晨驚傳火警。（圖／翻攝高雄美食地圖臉書）

高雄市鼓山區裕誠路一處興建中的豪宅大樓，今日凌晨驚傳火警！起火點位於26樓頂層，現場火勢猛烈並伴隨強風迅速蔓延，導致大量火花自高空墜落，消防到場後緊急佈水線灌救，並克服工地缺乏管線及高樓層施救的困境，最終於2小時後成功撲滅火勢，所幸整起事故並未造成人員傷亡或延燒鄰棟住宅。今日凌晨0時05分，高雄市鼓山區裕誠路一處興建中的豪宅大樓工地頂層26樓，因不明原因發生火警，由於現場風勢強勁，烈焰迅速吞噬整座頂樓並有向下蔓延之勢，火舌與濃煙在黑夜中清晰可見，大量火花更不斷自高空墜落，消防局接獲報案後不敢大意，立即派遣25車、62人前往搶救。面對超過20層樓的高樓火警，現場搶救難度極高，加上建案尚未完工，內部缺乏消防管線，增加救援難度，所幸在消防人員全力搶救下，火勢在約2個小時後順利撲滅、無人受困傷亡，也沒有延燒到附近住宅，至於工地頂樓為何會在深夜突然起火，仍待火調人員進入現場進一步勘查釐清。