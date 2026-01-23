我是廣告 請繼續往下閱讀

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨（23）日表示，自由不是免費，美國只能在盟友自助的前提下幫助，如同美國「國家安全戰略」提到，美國致力保持軍事能力，以在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但戰略也強調美國不應獨自承擔這項負擔。對此，賴清德今（23）日受訪時表示，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，呼籲在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。賴清德上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並於會前接受媒體訪問。針對谷立言的說法，賴清德表示，自由不是免費的，「Freedom is not free」，是美國的一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，是用來表示，當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國犧牲奉獻的尊敬。賴清德強調，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。