▲越南的陽光、步調與價格組合，成了難以抗拒的吸引力。（圖／翻攝自越南觀光局 IG ）

▲越南旅遊競爭力持續上升。（圖／翻攝自越南觀光局的 IG ）

台灣人愛出國的熱度在2026年絲毫未減，但旅遊版圖正出現微妙變化。過去長年穩坐冠軍的日本，近來在社群平台上似乎不再一枝獨秀，Threads掀起一波「越南中毒」討論潮，不少網友直言現在訂機票只看越南，富國島、峴港、胡志明市成了反覆造訪的固定名單。這股熱潮不只停留在網路聲量，也反映在官方數據上。越南旅遊業於2025年創下2,117萬名國際旅客的新高紀錄，成長率遠超亞太地區平均水準，其中來自台灣的旅客高達123萬人次，被視為推升越南觀光產值的重要力量之一。談到越南旅遊為何「有毒」，不少旅人點出關鍵就在高CP值與度假感。從平價美食、親民物價到高質感飯店，讓人直呼「錢包壓力瞬間歸零」。有網友分享，「原本覺得日本很好玩，去過越南後理智線直接斷掉」，對喜歡慢活、放空型旅遊的人來說，越南的陽光、步調與價格組合，成了難以抗拒的吸引力。不過，越南並非對所有人都是完美解答。部分網友也分享負面經驗，直言第一次出國選越南卻留下陰影，認為治安、交通或旅遊安排若沒做好功課，容易踩雷；也有人精算成本後認為，越南仍需簽證費用，長期下來不一定比免簽的泰國、菲律賓划算，甚至有多訪旅客坦言「去到第三次，新鮮感真的會下降」。為了延續熱度，越南政府也積極出手。配合2026年吸引2,500萬國際遊客的目標，越南大幅放寬簽證政策，電子簽證已全面開放所有國家申請，停留期限從30天延長至90天，免簽旅客停留期也拉長至45天，大幅提升長住與深度旅遊的吸引力。隨著簽證鬆綁、旅遊設施升級，以及政府對飯店與觀光業者的政策支持，越南旅遊競爭力持續上升。日本是否真的被超車，或只是旅遊選擇更多元，仍有待時間驗證，但可以確定的是，這股「越南熱」已深深寫進台灣人的出國清單，並將在2026年持續發酵。