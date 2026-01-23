我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區21日發生住宅火警奪走2命，其中，仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終自己因吸入過量濃煙缺氧殉職，讓同仁們深陷巨大悲痛。對此，詹能傑學弟在社群上悲痛發文表示，看到對方遺體難過大哭，「真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我」，更稱詹能傑在他心中是比英雄更厲害的真男人，也是「最帥的五星小隊長！」近日，詹能傑的學弟在臉書發文悼念，憶起兩人初相識時的往事。他形容詹能傑是個非常調皮的學長，自從分隊報到並住進同一間寢室後，生活便充斥著對方的惡整與屁話，兩人幾乎天天都在鬥嘴與賭氣中度過。學弟笑稱詹能傑似乎「一天不惹我生氣就渾身不對勁」，上班時還時常吵架、互相賭氣。令他難忘的是，每到晚上十點多，詹能傑總會換上一副嘻皮笑臉的表情，拎著兩人份的宵夜出現在文康室，隨口找藉口說自己「不小心多買了」，要他幫忙一起吃。學弟感性地表示，心裡其實很清楚哪有這麼多「不小心」，但他明白這就是學長獨特的和好方式，讓白天的衝突在深夜的宵夜時光中煙消雲散。除了私下的調皮打鬧，詹能傑在工作上展現了極其可靠的一面。學弟回憶，每當執行勤務時，詹能傑總是衝在最前方為後輩擋下壓力，並暖心地叮嚀「不要緊張」；而在日常生活中若遇到任何難題，他也是第一個挺身而出幫忙的人。就在前幾天，兩人還一起外出吃飯小酌，學弟指出「明明我們兩個住反方向，詹能傑又在那順路歪理一大堆，沒讓凹想說下次再說，卻沒想到這是最後一次」。學弟表示，當凌晨接獲噩耗趕往長庚醫院時，看著躺在病床上的詹能傑，他形容那副模樣就和學長平常喝多睡著時一模一樣，只差沒有聽見熟悉的打呼聲，學弟悲痛的說「我真的覺得你在騙我，也希望你只是在鬧我。但是你這次沒鬧我，我哭了，我很久沒有這樣哭過，打死我也想不到我會因為你哭成這樣，你看到一定笑死我」。學弟在字裡行間流露出對詹能傑深深的敬意與不捨。他感性地寫道，過去詹能傑總愛擺出老大哥的姿態，卻是將他當作親弟弟般悉心照顧，而那時的自己卻總是嫌學長嘮叨、甚至敷衍應對。學弟表示「大家現在都說你是英雄現在你在我心中你是那個真男人，比英雄更屌！你永遠是我心中最帥的五星小隊長！」