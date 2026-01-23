我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署檢察官徐名駒前年（2024）年耶誕節隔天邀4名同事齊聚米其林日料名店「Ad Astra」，與人力資源業者陳啟莊聚餐，同桌人士還有曾涉及台糖案的民進黨大老吳乃仁，一頓飯吃了5萬8696元，事件曝光後，輿論批評傷害檢察官形象，法務部移送懲戒法院建請罰俸6個月，今天宣判名駒罰俸2個月，大約36萬元。徐名駒1月8日出庭表示，他因為推動ESD永續教育而認識陳啟莊，陳啟莊一直不知道他是檢察官，都叫他老師或教授；他投身公職以來非常低調，將公部門檢察官身分與私領域教育理念推廣分得很開，發表文章從不自稱檢察官，都用老師的身分參與。徐名駒說，他曾請陳啟莊吃飯，「我們一直有來有往」，2024年12月26日當天是陳啟莊回請，因為覺得餐廳的價位有點高，他的人格特質是不想欠別人，除了贈送陳啟莊8千元的健康食品，還主動跟陳啟莊表達會結算，之後付了6萬元給陳啟莊。徐名駒認為，跟好朋友「吃滷肉飯都很高興」，不會想要接受招待，並引用《公務員廉政倫理規範》，親屬及經常往來的朋友應不受3千元限制，而他和陳啟莊是多年好友。徐名駒指出，檢評會以他收受財物超過3千元的標準移送並不合理，現在三星級到五星級飯店的一桌婚宴要價3萬5以上，如果一桌10人，1人就超過3千元，對於參加婚宴的司法官，硬要套用3千元上限，會造成1400多名檢察官「陷入危險」，只要一參加婚宴就超過3千元，最危險就是司法首長。法務部代表蔡妍蓁聽到徐名駒的辯詞，吐嘈他已知陳啟莊會買單，仍帶多名檢察官赴宴，形同慷他人之慨，仍形成接受高價飲宴之外觀，導致輿論批評，陳啟莊是否知道徐名駒是檢察官，不代表這對檢察官的形象沒有傷害，檢察官應自我克制要求。蔡妍蓁還說，徐名駒花很多時間以婚宴為例解釋《公務員廉政倫理規範》，「難道你參加婚宴都沒包禮金？」怎會這樣解釋法務部建請職務法庭判罰徐名駒現職月俸6個月。法界人士透露，以徐名駒的司訓所期別，月薪大約18萬，罰薪半年是108萬元，而今日判決罰俸2月，換算約36萬元。