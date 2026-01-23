我是廣告 請繼續往下閱讀

車銀優疑逃稅200億 廣告商開始切割

車銀優被「財界死神」調查 案件並非單純會計疏失

男團ASTRO成員（約新台幣4.7億元）疑雲，儘管公司強調案件尚未定案、將依程序盡快說明，但消息曝光僅約6小時，廣告圈已陸續出現切割動作，事態越來越嚴重。車銀優是去年遭首爾地方國稅局調查4局介入調查，該單位向來被稱為「財界死神」，並非例行性稅務稽查，而是專責處理重大逃稅與非法資金流向案件，隨著調查單位背景與金額規模接連被揭露，外界普遍認為，這起風波恐怕不只是單純的逃稅爭議。車銀優目前當兵中，仍握有金融、時尚、美妝、零售流通等代言，傳出遭通知需追繳超過200億韓元稅金後，廣告圈竟開始切割，他代言的保養品牌Abib已將公開於YouTube的車銀優相關影片轉為非公開狀態，畫面顯示無法播放，官網與社群平台上的品牌大使介紹照也已移除。雖然品牌並未對外說明下架原因，但時間點正好落在逃稅疑雲曝光後，引發相關聯想。媒體指出，國稅局質疑車銀優其收入結構，首爾地方國稅局調查4局去年展開高強度調查，指出車銀優母親所設立的A公司，與所屬公司Fantagio以「支援演藝活動」名義簽訂勞務合約，之後將相關收入分配至Fantagio、A公司與車銀優個人名下。國稅局認定A公司並未實際提供勞務，屬於紙上公司，疑似將原本應歸屬於個人的所得分散至法人名下，藉此規避最高可達45%的個人所得稅率，轉而適用相對較低的法人稅率。這次介入車銀優稅金調查的並非一般單位，而是被稱為「財界死神」的首爾地方國稅局調查4局，該單位不負責例行性稅務稽查，而是在接獲逃稅舉報、或發現非法資金流向等情況時才會出手，專責大型企業、高所得者、政商界人士與重大逃稅案件。因此，一旦由調查4局介入，就不會只是單純的會計疏失，而是涉及故意逃稅或挪用資金等重大嫌疑。車銀優方面回應，本案主要在於其母親所設立的法人是否屬於實質課稅對象，目前並非最終確定或正式告知的案件。針對法令解釋與適用上的爭議，將依照合法程序積極說明，並為使相關案件能盡快結束，藝人與稅務代理人將誠實配合調查。