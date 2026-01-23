我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台南市76歲劉姓婦人去（2025）年6月下午開車在東區大學路失控連續衝撞29輛車，一名男性自行車騎士遭撞送醫不治身亡。（圖／翻攝畫面）

台南市東區去年6月發生一起重大死亡車禍，一名79歲劉姓女子駕車行經大學路、勝利路口時，未依交通號誌停車，車輛突失控暴衝闖紅燈，接連撞擊路口多名用路人與停放車輛，釀成多車連環撞事故，其中一名自行車騎士遭撞飛後再度被波及，傷重不治。台南地檢署偵查終結，認定劉女涉犯過失致死罪，依法提起公訴。2025年6月8日下午1時46分，劉女駕駛自用小客車，搭載鄭姓乘客，沿台南市東區大學路由東往西行駛。當時天候晴朗、路況良好，視距清楚，劉女理應注意前方號誌，卻未依紅燈指示停車，直接闖入路口。當時路口已有多名用路人停等紅燈，包括機車騎士陳男、吳男，以及一名70多歲、準備左轉進入勝利路的自行車騎士陳男。劉女車輛先後撞上兩部機車後，再撞擊自行車，並持續滑行，波及勝利路旁多輛停放機車才停下。事故造成多人受傷，其中自行車騎士陳男遭撞後彈飛至對向車道，落在由馬姓男子駕駛、正停等紅燈的小客車引擎蓋上，形成二次撞擊。檢方認定馬姓駕駛並無過失，已另案不起訴。陳男送醫急救後，仍因雙側氣血胸、四肢骨折及多重器官損傷，於當日下午2時26分宣告不治。其餘傷者部分，有人僅受輕微擦挫傷未提告，也有人事後達成和解撤回告訴，另案處理；劉女車上鄭姓乘客亦受傷，但未提出過失傷害告訴。檢方指出，劉女肇事後留在現場，並主動向到場員警坦承肇事，符合自首要件；惟其違反交通號誌規定，疏未注意行車義務，與被害人死亡結果間具有相當因果關係，已構成過失致死罪嫌，依法提起公訴，並請法院依刑法第62條前段規定，審酌減輕其刑。