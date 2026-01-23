我是廣告 請繼續往下閱讀

▲建國中學學生畢業旅行到墾丁，學校安排到一家合菜餐廳吃飯，學生不滿表示菜色全是冷的。（圖／資料照，翻攝自建中官方網站）

▲該家墾丁餐廳的Google評論僅有3.0顆星（圖／翻攝Google 評論）

墾丁觀光又爆負面消息！建國中學近日舉辦3天2夜的畢業旅行，行程中安排學生們在墾丁某間合菜餐廳用餐，學生卻反映餐廳給的菜色都是冷的，反而只有水果柳丁是溫的，消息也在Thread上延燒，引來許多網友留言分享自身經驗，也有人提到「台北學生共同痛苦回憶」，而店家的Google評論也瞬間被狂刷一星負評後又被刪除。業者也出面公開喊冤，說是時間差的問題導致菜色冷掉。墾丁一家合菜餐廳爆發爭議，因為建中畢業旅行學校安排到該間餐廳用餐，據傳當天菜色包含螢光咖哩、獅子頭、雞腿、海茸等以及柳丁，學生們不滿表示，當晚的菜色都是冷的，僅有水果是溫的，學生們嘲諷是「溫體柳丁」，當天湧入店家Google Maps評論狂刷1星負評，留言：「每道菜都是涼拌的對吧？難怪都冷冷的」、「建中說很難吃」、「為何如此對待校園？職業道德呢？」Thread上也延燒，留言者表示，還釣出似是學長的網友提到事後業者則公開表示，因為當天上菜時間較早，等到學生們全部入座後才開動，，而柳丁則是可能是放在蒸魚旁邊，蒸魚又有點火加熱所以才變溫。業者還提到：「」雖無奈但不在乎負評。而店家在Google上的評論，疑似因大量負評短時間湧入，觸發Google評論機制，目前留言都已被刪除，但是店家的平均分數依舊只有3.0顆星。