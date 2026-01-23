我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方到場後發現陳男情緒依舊激動，且不滿遭到裁罰不斷咆哮。（圖／翻攝畫面）

北捷淡水信義線芝山站昨（22日）晚間9時許傳出鬧事，一名58歲的陳姓男子喝醉酒，於捷運列車準備進站時，竟直接將手伸出閘門外。儘管列車長已鳴笛警告，但陳男仍舊故我，嚴重影響列車行車安全，也導致列車緊急剎車。警方獲報到場後，當場對陳男裁處1萬元罰鍰，而陳男情緒相當激動，不滿遭到裁罰不斷喊：「我沒有歇斯底里！」等語，警方即時戒護並安撫陳男直到其情緒平穩後才離站。據了解，這名58歲的陳姓男子因喝醉酒導致情緒不穩定，昨（22日）晚間21時許至捷運芝山站準備搭乘捷運時，卻在列車進站途中，將手伸出閘門外影響列車通行。列車長發現異狀並依規定鳴笛警告，陳男見狀後仍未配合，，迫使列車緊急煞車，已明顯危害行車與乘客安全。而陳男的行為違反《大眾捷運法》第50條之1第1項第2款規定，警方當場裁處新臺幣1萬元罰鍰。由於陳男因酒後情緒激動且不滿裁罰而大聲咆哮，被員警勸阻後喊：「我沒有大小聲」、「我沒有歇斯底里，只是要回家」等語。警方即時戒護、強勢約制，防止事態擴大，並持續即時助其安全離站。對此，士林分局強調，對於任何危害大眾運輸安全之行為，均將採取即時、強勢且依法究辦之作為，絕不寬貸。並呼籲民眾切勿酒後搭乘捷運或從事危險、違序行為，以免因一時失序影響公共安全，警方將持續加強巡守與取締，確保市民乘車安全無虞。