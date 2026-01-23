我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區21日發生住宅火警奪走2命，其中，仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終自己因吸入過量濃煙缺氧，英勇殉職，這份捨身救人的大義，令全體同仁陷入巨大的悲痛之中，這則噩耗也讓前同事謝昌融感到無比沉重與感慨，他在臉書發文表示，詹能傑總是不斷叮嚀他工作時不要太衝，沒想到這次他卻先行前往另一個世界待命。昔日同為戰友、現為桃機航警的謝昌融在臉書發文表示「新聞實在太沉重，重得讓人喘不過氣」，讓他想起《可可夜總會》裡的一句話「死亡不是結束，遺忘才是」，更接著引述「心裡全是你的影子」，追悼前同事詹能傑。謝昌融回憶起兩人最後一次見面，竟是去年底在機場的匆匆一別，當時詹能傑留下了伴手禮，卻遺憾地沒能拍下一張合照。謝昌融表示在他眼中，詹能傑總是專業、勇敢，還常叮嚀他「工作別太衝」，沒想到如今這位好友卻先行一步，前往另一個世界「待命」了。謝昌融在文中感性地致謝，謝謝詹能傑曾出現在他的生命裡，陪他度過那些講幹話、耍白爛的日子。文末他以一句「詹能傑，任務結束了，兄弟，好走」，為這段深刻的兄弟情誼畫下充滿洋蔥的句點。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入，消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心。據悉，小隊長詹能傑與義消盧彥宏冒險三度深入火場，發現受困的34歲羅姓女子仍有呼吸，但共生面罩已用完，詹能傑毅然脫下自己的面罩供其使用，並與義消隊員盧彥宏交替使用同一個共生面罩，造成氧氣數值在短時間內急遽下降，盧彥宏憑藉最後一絲力氣爬出火場，癱在地上大口喘氣並聲嘶力竭地呼喊「共生、共生」，焦急地提醒同袍詹能傑仍受困其中，但詹能傑仍因缺氧殉職。