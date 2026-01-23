我是廣告 請繼續往下閱讀

1.25兆元國防特別預算條例卡關，民眾黨立院黨團最快下週提出黨團版本國防特別預算條例。美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言昨日出席國防智庫國防安全研究院座談，他意有所指表示，「自由不是免費」。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（23）日表示，沒也受到來自美國的壓力，但也反問軍購武器何時能拿到。行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會委員被提名人拜會民眾黨團，會後由民眾黨團三長受訪。媒體詢問谷立言說「自由不是免費」，會感受到來自於美國的壓力嗎？黃國昌回應說，他要表達民眾黨對於長期以來台美關係的健康，以及對台灣彼此之間在文化貿易，那乃至於各個層面上面的交流，要表達我們的感謝跟支持。黃國昌說，不過，台灣是一個 民主法治的國家，在一個民主的體制之內怎麼樣尊重 一個民主的國家內部民主機制的運作，美國是一個傳統的老牌民主國家喔，這件事情美國應該非常的了解。至於民眾黨立法院黨團會不會有什麼壓力？「我可以很清楚地跟大家講，完全不會有任何的壓力」，他去華府一趟，回來都沒有壓力了，怎麼可能因為這樣子就會有任何的壓力，民眾黨負責任的對象是選民、負責任的對象是台灣、負責任的對象是台灣人民到底怎麼想、台灣人最大的利益？黃國昌表示，針對谷立言說，自由不是免費的，這句話說的當然沒有錯，這也是為什麼台灣人民花了這麼多錢去買軍購，但同時也要說的是，台灣人民花了這麼多錢去買軍購，我們花錢買的東西總應該拿到吧？ 沒有拿到這些武器是要怎麼提升國防戰力？ 所以有個問題他問了非常的久，現在是到底台灣只要付錢就好？ 付完錢就提升台灣的國防戰力，還是要拿到武器，才能提升台灣的國防戰力？針對黨團版本與是否讓政院版本一同付委，黃國昌說，本週六還會再進行一次內部的諮詢會議，邀請陸海空軍的專家共同來參與。 不過在提出的時程上，因為他還在等賴清德總統的回應，他說過因為行政院長卓榮派一開始叫戰，之後自己又龜縮回去了，所以他有公開邀請賴清德來公開辯論，如果多數的台灣人民認為賴清德總統講的有道理的話，民眾黨黨團8票，他以黨主席的身份保證支持行政院版。 但到目前為止，他還沒有聽到賴清德那邊的回應，所以賴清德或許可以先思考一下，要不要爭取一下，透過公開辯論的方式，讓台灣人民一起做最後的裁判，這就是民主的精神、民主的可貴，民眾黨有自己的步調會按照相關的程序啊來加以進行。