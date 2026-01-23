淡海新市鎮居民近日討論度爆表！有網友驚見 Google 地圖在「輕軌淡水行政中心站（V06）」旁，悄悄出現了「SOGO 淡新店」與「大遠百」的地標點，引發地方群組暴動，直呼：「淡海終於要有百貨公司了？」針對此傳聞，新北市議員鄭宇恩火速向主管機關查證，並在臉書公開開發真相：目前尚無特定業者進駐，一切都要等今年八月才能揭曉。
Google 地標惹誤會？議員揭露土地現況
針對地圖上突然出現的百貨標記（經查目前已移除），鄭宇恩指出，該區域緊鄰淡金安居社會住宅，目前主要分為兩大塊開發案，進度分別如下：
📍 捷運開發區
• 主管機關： 新北市捷運局
• 目前進度： 去年底已辦說明會，正製作招商文件。
• 關鍵時程： 預計 今年 3 月 公告招商、8 月 開標。
• 現狀： 須待評選確認投資人，才能確定大樓規劃內容。
📍 產業專用區
• 主管機關： 內政部國土署
• 目前進度： 中央仍在進行招商方案內部評估。
• 現狀： 尚未有明確定案。
「八月是關鍵」 投資人是誰屆時分曉
鄭宇恩強調，目前「捷運開發區」正處於製作招商文件的階段。雖然民眾期待百貨進駐，但必須等三月公告後吸引建商或百貨業者投標，並在 八月正式開標評選 出投資人後，才能確定開發大樓的具體內容。也就是說，目前地圖上的「SOGO」或「大遠百」僅是民眾的願景，並非既定事實。
爭取民生建設 翻轉淡海機能
鄭宇恩表示，這場地圖烏龍意外反映出居民對地方發展的期待。她承諾除了商業投資，未來會繼續爭取在該區設置學校、圖書館、醫院及市場等關鍵民生設施，以滿足新市鎮人口遷入後的各項機能需求。
專家解析：機能提升帶動利多
淡海新市鎮開發案基地鄰近淡海輕軌站點與淡金安居社會住宅，地理位置優越。中信房屋研展室副理莊思敏受訪分析指出，淡水具備房價親民、人口紅利、公共建設三大優勢。受惠淡江大橋、淡北快速道路建設，及輝達（NVIDIA）進駐北士科效益，房市前景值得期待。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
