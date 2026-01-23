我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)在今（23）日「洛城內戰」對決快艇賽前，針對近期媒體爆料球團老闆珍妮巴斯(Jeanie Buss)「不夠感激」當家球星詹姆斯(LeBron James)的傳聞，親上火線進行駁斥。Redick強調，整個球團對詹皇充滿了敬意，並感謝他在過去8年來扛下了身為湖人巨星的沈重負擔。整起事件源於《ESPN》資深記者Baxter Holmes近期一篇關於湖人股權出售的調查報導。文中暗示老闆Jeanie Buss對於LeBron James在湖人時期的貢獻似乎「沒有完全感激」。儘管Buss隨後否認了這項說法，但話題仍在聯盟內發酵。執教湖人邁入第2年的JJ Redick對此說法不以為然。「我在這裡兩年了，這個組織裡的每個人都非常感激LeBron，感謝他為湖人所做的一切。」Redick在賽前記者會上感性表示：「他延續了球隊的傳奇，而且說實話，他優雅地扛下了這8年來身為洛杉磯湖人超級巨星的重擔。」Redick更以總教練身分給予LeBron極高評價：「就我個人而言，能在最高層級執教他，那是10分滿分的10分。這不是說我們沒有分歧，但我知道這傢伙會把一切都投入到比賽中，他真的很棒。」LeBron James自2018年加盟湖人以來，已邁入第8個賽季，並在2020年為球隊帶回一座總冠軍。儘管球隊陣容歷經多次變動，戰績起伏不定，但LeBron個人表現始終維持在菁英水準。本季是LeBron生涯第23個賽季，雖然季初曾受神經傷勢困擾，但他復出後表現依舊高效。在已出賽的25場比賽中，場均上場33分鐘，繳出22.5分、6.0籃板、7.0助攻與1.0抄截的全能數據，投籃命中率高達51%，三分球命中率也有33.3%。值得注意的是，LeBron即將在今年夏天成為完全自由球員(Unrestricted Free Agent)。這是他合約的最後一年，儘管外界對於他是否續留湖人或選擇退休的猜測甚囂塵上，但截至目前為止，這位歷史得分王尚未對未來動向鬆口。