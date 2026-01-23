我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12生肖2026運勢寶典。（圖／翻攝自菲菲老師臉書）

尾牙祭如火如荼！各大公司行號舉辦尾牙，歡慶過去一年的成果與豐收，人人都期待在新的一年否極泰來、運勢大開！知名命理師「菲菲老師」指出尾牙「財富能量召喚場所」，掌握「豐盛感」、「吸金訊號」及錢母方位觀察3招，有望大大提升財運，同時公開12生肖尾牙招財寶典，《NOWNEWS今日新聞》讀者還不快筆記！以「豐盛感」為財氣導航——菲菲老師提醒，「心態若匱乏，好運也繞道；心中常豐盈，財氣自然敲門」，強調心態決定財氣，參加尾牙聚會前，必須告訴自己：「我不是來吃飯的，我是來接收一整年努力所得的豐盛，並為新年財庫舉行開光禮！」主動吸引力法則，是招來財運的首要步驟。舉手投足發送「吸金訊號」——菲菲老師也表示，尾牙當天可選擇金、紅、紫等旺財色系的服飾或飾品，主體低調但不失個人氣場。行為話語方面，於飯桌上儘量避免八卦，用輕鬆態度與同事、客戶交流，以嚴肅態度傾聽上級或長官的對談，市場趨勢、合作方向的財富線索，就藏在不經意中。「錢母充電」錨定財富願景——參與尾牙聚會前，可將百元新鈔放入紅包袋，許下明確財願並隨身攜帶，整晚吸收豐盛氣場。另外，當天必須留意公司高層或主桌方位，宴後可特意朝該方向步行，象徵來年事業資源向核心靠攏，回家後，將尾牙紅包與「充電錢母」一同收入家中抽屜或保險箱，完成「引氣入庫」，象徵財富落地生根。