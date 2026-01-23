我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蕭漢森的女兒蕭又綺（白外套女）涉嫌當父親的炒股人頭，複訊後以200萬元交保。（圖／翻攝畫面）

▲蕭漢森的女兒蕭又綺交保離開地檢署時，使用雨傘開路對堵訪的媒體突圍。（圖／翻攝畫面）

▲檢調掌握，「初代少年股神」蕭漢森2021年涉嫌以「進、掛、抽三部曲」模式鎖定7檔上市股票操縱股價，獲利約4千多萬元。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署偵辦大眾控、圓剛科技等7檔上市股票遭炒作股價案，追查發現知名股市金主、被封為「第一代少年股神」的蕭漢森為主嫌，他透過女兒、姊姊、弟弟共5名親友的人頭戶操縱股價，檢調昨日（22日）搜索約談，蕭漢森複訊後以1500萬元交保。檢調掌握，2021年蕭漢森找弟弟蕭漢彬、姐姐蕭慧中、女兒蕭又綺等人出借帳戶，鎖定7家上市公司燁興（2007）、亞諾法（4133）、大眾控（3701）、英利-KY（2239）、圓剛（2417）、志信（2611）、映泰（2399）的股票，採取「進、掛、抽三部曲」炒股模式：收盤前進場強拉股價，隔日開盤前同步運用個人與公司帳戶大量掛單，讓投資者「上車」後，趁開盤前後迅速抽單，藉此獲利4千多萬元，全案涉及違法操縱股價，22日北檢指揮調查局台北市調處兵分9路搜索並約談蕭漢森6人，除了1名人頭在市調處初訊後即請回，其餘5名被告移送檢方複訊，蕭漢森交保金額最高：1500萬，其餘被告分別以50萬至200萬元交保。蕭漢森身兼華允資產管理公司、恩又博投資股份有限公司的負責人，兩家公司的帳戶也被他用來進場大量掛單、撤單；2023年8月，市場傳出一名神秘大戶2天砸22億元取得力致1.4499萬張持股，媒體人蔡玉真爆料這名掃貨大戶就是蕭漢森。蕭漢森並非尋常股市大戶，《今周刊》以「第一代少年股神」形容蕭漢森，並報導他的母親創立台灣第一家證券投顧公司，教他和弟弟蕭漢彬如何投資，兩兄弟十幾歲就看盤，退伍後進投顧公司深耕專業，並在1998年開設華碩證券，2001年全球股市大跌、金主幾乎全倒的慘況下，蕭氏兄弟仍持續活躍，在專業證券商中仍保持第一名。