我是廣告 請繼續往下閱讀

朝野各黨派持續布局2026九合一大選，民進黨拍板由立委蘇巧慧出戰新北市長，國民黨則以台北副市長李四川呼聲較高，民眾黨主席黃國昌雖然最早表態參選，但是昨日《美麗島電子報》公布最新民調，結果顯示黃國昌在「3腳督」局面之下，僅獲得15.4%支持度，為所有人選當中墊底。對此，黃國昌今（23）日也認了60歲以上支持度「輸到慘不忍睹」。根據《美麗島電子報》公布民調，若藍白共推黃國昌選新北市長，與蘇巧慧對決之下，有36.7%支持黃、41.8%支持蘇，另有13.2%表示會不投票、投廢票，未明確回答則有8.3%。若呈現「3腳督」，李四川、蘇巧慧、黃國昌3人都參選的情況下，李四川獲得34.2%支持度，32.7%支持蘇巧慧，黃國昌僅獲15.4%支持，為所有人選當中墊底，至於未明確回答則有11.2%。行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會委員被提名人拜會民眾黨團，會後由民眾黨團三長受訪。媒體詢問《美麗島電子報》民調會影響選戰步調與藍白整合嗎？黃國昌回應表示，該民調不會影響他的步調，也不會影響藍白整合，針對每個選區不同機構天天都有人在放民調，他向來的態度都一樣，「任何民調的結果我們都尊重，繼續努力」。黃國昌說，雖然他的專業是法律，但他是國內非常少數，用統計方法研究法律的人，「你們如果不相信的話，可以調我以前在國外期刊所發表的論文，你們看了就知道，為什麼我會講這樣的話」。黃國昌指出，那份民調比較有趣的部分，40歲以下，即使「三腳督」的情況之下，40歲以下支持度最高的是他，但是60歲以上真的輸到慘不忍睹，「我也很感謝吳子嘉董事長出那個民調，讓我自己知道我努力的方向」。黃國昌說，2月1日後他一定會多花點時間，跟壯世代長輩好好溝通，讓他們相信自己是個溫暖、富有人性、值得託付的新北市長候選人。