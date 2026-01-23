我是廣告 請繼續往下閱讀

個案性格改變 醫：腦下垂體腫瘤造成

頭暈、頭痛別輕忽，若伴隨情緒或行為改變，更應提高警覺。一名年逾 40歲男子，出現頭痛、頭暈與複視，原先以為是感冒或過敏，甚至有過吃了整排的普拿疼、3個療程的抗生素仍無效。個案的性格大變，差點與另一半離婚。醫師檢查發現，男子顱底深處長有大型「腦下垂體腫瘤」，經手術後恢復良好，家庭關係也順利改善。原先工作是擔任老闆司機的劉先生，一年多前，個性溫和的他，以為自己是工作壓力導致情緒不穩，經常對妻子、家人發脾氣，只要有任何不順心的事情就想吵架、生氣，無論是誰都阻止不了。劉先生提到，當時也去看了身心科，醫師也懷疑可能是躁鬱症，服藥後確實有緩和一些。過了一陣子，卻開始出現頭痛、頭暈及複視，還有眼窩壓迫感，而這些症狀也讓他以為是感冒或過敏。只是，劉先生吃了3個療程的抗生素，甚至是一整排普拿疼，都還是止不了痛。直到某次，劉先生擤鼻涕時「都是鮮血」，但當時還不曉得是腫瘤破了，經過耳鼻喉科醫師提醒，便轉至台北醫學大學附設醫院就醫。收治患者的北醫附醫神經外科醫師陳淑美說，經過耳鼻喉科檢查，男子鼻腔深部蝶竇處發現息肉樣腫塊，核磁共振（MRI）檢查確認為「顱底大型腦下垂體腫瘤（pituitary tumor）」且腫瘤直徑超過2.5公分，並向顱內上方生長，壓迫視神經及鄰近腦部結構，導致頭暈、頭痛等多項神經學症狀。陳淑美提到，考量腫瘤位置深且接近重要神經血管結構，決定採經鼻內視鏡鏡微創顱底手術（Endoscopic Endonasal Approach），無需傳統開顱，大幅降低手術風險並加快術後復原。病理結果證實為泌乳細胞型垂體腺瘤（lactotroph adenoma），術後保留病人視力完整功能也無產生神經功能缺損。陳淑美指出，劉先生術後恢復良好，接受神經外科、內分泌科、傳統醫學科、家醫科及眼科團隊照護，定期追蹤1年後，核磁共振檢查顯示腫瘤完全消失，無復發跡象，順利重返職場。陳淑美解釋，腦下垂體腫瘤造成性格改變，可能同時來自內分泌失衡與腦部結構性壓迫2大因素；當荷爾蒙分泌失調，或腫瘤向上壓迫下視丘等情緒調控中樞，加上長期頭痛與腦壓不適，都可能導致易怒、焦躁與情緒不穩等行為變化。術後病人也恢復原本溫和開朗的個性。劉先生說，很感謝妻子的陪伴，也開心地說「不用離婚了。」