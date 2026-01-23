我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾只要攜帶健保卡，經過就可方便施打

農曆年假將至 衛生局籲：盡快接種疫苗

疾管署公布，截至今年1月19日，公費流感疫苗接種數約667.6萬人次，全國疫苗尚餘約15.2萬劑，新冠疫苗接種累計約161.6萬人次，其中Novavax 疫苗接種約4.3萬人次。而北市衛生局也設站在各捷運場站提供民眾施打，包括捷運忠孝敦化站、石牌站、萬隆站等都有設站提供公費接種新冠、流感疫苗。依據疾管署監測資料顯示，依據疾管署監測資料顯示，今年第2週(1/11至1/17)類流感門急診就診計10萬4348人次，較前1週上升11.9%，近期呈上升趨勢；另上週(1/13-1/19)新增17例流感併發重症病例。本(2025-2026)流感季累計458例重症病例，其中重症病例以65歲以上長者(占63%)及具慢性病史者(占83%)為多，87%未接種本季流感疫苗。北市衛生局除了提供接種合約醫療院所外可施打公費流感、新冠疫苗，在捷運站部分也設置接種站，包括萬隆捷運站、捷運石牌站、捷運景美站還有捷運忠孝敦化站等，北市衛生局科長余燦華受訪時提到，流感疫苗剩下1萬多劑，但新冠疫苗仍持續提供，而捷運站的接種設站則是會持續更新，直到疫苗用罄為止。但要留意，因小朋友接種可能需要經過醫師評估，因此捷運接種站暫不提供幼兒劑型的疫苗；另外也建議慢性病患者到醫療院所經醫師評估接種。北市衛生局提醒，農曆年假將至，民眾返鄉團聚或出國旅遊的機會增加，呼吸道傳染病的傳播風險隨之升高，接種疫苗後約2週才有保護效果，呼籲民眾於農曆春節前或出國前儘早完成流感疫苗及新冠疫苗接種，尤其65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，以降低重症及併發症風險。