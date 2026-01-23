壽司郎進駐台北信義區，宣布1月26日試營運的微風南山店開幕優惠，首度「加收5%清潔服務費」，引發粉絲抱怨「自己訂位、倒水、拿壽司盤子，只有結帳會遇到店員，憑什麼收服務費？」譏諷根本將「房租費」轉嫁消費者而巧立名目。今（23）日《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場，發現台灣引進了日本才有的螢幕迴轉壽司「DIGIRO壽司郎」數位系統，每個座席都設置巨型高解析度觸控顯示器，成本恐達上億元，或許才是需要酌收費用的真相。
壽司郎微風南山店漲價？迴轉壽司加收5%清潔服務費 饕客傻眼
台灣壽司郎2026年總算進駐台北信義區，日前宣布第56號店「微風南山店」，1月26日起展開試營運，被饕客發現開幕優惠條款中，首度出現「加收5%清潔服務費」，打破過去全台分店無服務費的慣例。
壽司郎表示，「為了提升整體用餐品質，微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程，每桌將另酌收5%清潔服務費，以維護環境整潔與服務品質。」
此舉引發粉絲抱怨「自己訂位、倒水、拿壽司盤子，只有結帳會遇到店員，憑什麼收服務費？」譏諷根本將信義區百貨的高昂租金與人力成本，轉嫁消費者而巧立名目，讓人質疑是變相漲價。
5%清潔服務費不只房租！引進日本「螢幕迴轉壽司」數位系統
今（23）日《NOWNEWS今日新聞》記者直擊壽司郎微風南山店現場，發現台灣引進了日本才有的「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital Sushiro Vision），每個座席都設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度觸控顯示器，成本恐達上億元，或許才是需要酌收費用的真相。
據了解，該系統2023年才在日本正式推出，2026年一月便導入台灣壽司郎微風南山店，透過科技重新梳理點餐流程，創造流暢、直覺且多樣化的用餐體驗，為日常用餐注入更多安心與樂趣；憑藉其設計理念與卓越體驗，該系統還榮獲2024年日本優良設計獎《GOOD DESIGN AWARD》，肯定在科技創新與永續餐飲領域的努力與貢獻。
壽司郎表示，「『DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司』透過數位化整合，可以有效降低資源浪費、提升門市營運效率、優化用餐體驗，並將智慧科技與永續理念緊密結合，使用餐過程更加便利舒適，更兼顧環境友善。」
壽司郎微風南山店三大差異化服務！玩遊戲送禮物
壽司郎螢幕迴轉壽司可在畫面上邊看邊挑選、享受「巨型螢幕逛盤樂趣」；點餐後透過座席旁的壽司鏈送達，以確保餐點的新鮮與品質。
而且螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動「萌抱壽司小遊戲」挑戰成功有機會獲得「萌抱壽司小禮物」，為用餐體驗添增互動性與娛樂性，無論單人、雙人或親子家庭皆適合。
壽司郎表示，有別於一般分店，微風南山店除了有專人帶位，用餐中還提供「服務人員清潔桌面」的服務。
台灣迴轉壽司收服務費非首次！過去爭鮮曾收10%
事實上，台灣迴轉壽司品牌收取服務費並非首例，過去大家耳熟能詳的「爭鮮迴轉壽司」，原本也有服務費制度；直到2004年5月，才因希望提高來客數而取消。
資料來源：壽司郎、爭鮮迴轉壽司
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣壽司郎2026年總算進駐台北信義區，日前宣布第56號店「微風南山店」，1月26日起展開試營運，被饕客發現開幕優惠條款中，首度出現「加收5%清潔服務費」，打破過去全台分店無服務費的慣例。
此舉引發粉絲抱怨「自己訂位、倒水、拿壽司盤子，只有結帳會遇到店員，憑什麼收服務費？」譏諷根本將信義區百貨的高昂租金與人力成本，轉嫁消費者而巧立名目，讓人質疑是變相漲價。
今（23）日《NOWNEWS今日新聞》記者直擊壽司郎微風南山店現場，發現台灣引進了日本才有的「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital Sushiro Vision），每個座席都設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度觸控顯示器，成本恐達上億元，或許才是需要酌收費用的真相。
壽司郎表示，「『DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司』透過數位化整合，可以有效降低資源浪費、提升門市營運效率、優化用餐體驗，並將智慧科技與永續理念緊密結合，使用餐過程更加便利舒適，更兼顧環境友善。」
壽司郎螢幕迴轉壽司可在畫面上邊看邊挑選、享受「巨型螢幕逛盤樂趣」；點餐後透過座席旁的壽司鏈送達，以確保餐點的新鮮與品質。
而且螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動「萌抱壽司小遊戲」挑戰成功有機會獲得「萌抱壽司小禮物」，為用餐體驗添增互動性與娛樂性，無論單人、雙人或親子家庭皆適合。
壽司郎表示，有別於一般分店，微風南山店除了有專人帶位，用餐中還提供「服務人員清潔桌面」的服務。
事實上，台灣迴轉壽司品牌收取服務費並非首例，過去大家耳熟能詳的「爭鮮迴轉壽司」，原本也有服務費制度；直到2004年5月，才因希望提高來客數而取消。
資料來源：壽司郎、爭鮮迴轉壽司