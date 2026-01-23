今（23）日《NOWNEWS今日新聞》記者直擊現場，發現台灣引進了日本才有的螢幕迴轉壽司「DIGIRO壽司郎」數位系統，每個座席都設置巨型高解析度觸控顯示器，成本恐達上億元，或許才是需要酌收費用的真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀

壽司郎微風南山店漲價？迴轉壽司加收5%清潔服務費 饕客傻眼

▲壽司郎微風南山店引進天價日本「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」系統。（圖／記者蕭涵云攝）

5%清潔服務費不只房租！引進日本「螢幕迴轉壽司」數位系統

發現台灣引進了日本才有的「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital Sushiro Vision），每個座席都設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度觸控顯示器，成本恐達上億元，或許才是需要酌收費用的真相。

▲台灣壽司郎也有日本「螢幕迴轉壽司」了，每個座席設置巨型高解析度觸控顯示器。（圖／記者蕭涵云攝）

▲透過巨型螢幕，壽司郎現在也能玩遊戲。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎微風南山店三大差異化服務！玩遊戲送禮物

▲記者幫大家劇透，首波「萌抱壽司小禮物」有醬料小碟和小吊飾。（圖／記者蕭涵云攝）

台灣迴轉壽司收服務費非首次！過去爭鮮曾收10%