29歲「樂天應猿團」推進隊長籃籃（籃靖玟），不僅是全球首位在中華職棒、南韓職棒、美國大聯盟擔任開球嘉賓的藝人，還是史上第一位提名金鐘獎的現役啦啦隊員，人氣正旺的她，近日分享和巫苡萱主持廠商尾牙的照片，籃籃難得穿低胸小禮服，小露性感，讓人一飽眼福。
籃籃在綜藝主持界耕耘多年，成績亮眼，正值公司行號的尾牙旺季，她昨（22）日在IG發布一則限時動態，寫下：「尾牙季開始了！」曝光的照片，籃籃梳著公主頭，穿一件黑色細肩帶上衣，下半身搭配蕾絲蓬蓬裙，胸前V字剪裁讓事業線乍洩，性感又夢幻。
此外，昨天除了籃籃，另一位主持人巫苡萱也入鏡，她著粉色削肩晚裝，雙手比出剪刀手，十分俏皮。
啦啦隊、演藝圈兼顧得宜 不到30歲買2000萬房
籃籃在樂天啦啦隊服務約6年，個性天然呆、隨和又慧黠，之前擔任隊長和CEO時，除了主動關心隊上成員的身心狀況，也幫女孩建立自我特色，人緣相當好。工作方面，籃籃近年轉戰演藝圈成績斐然，在綜藝主持領域發光發熱，曾經以外景節目《綜藝大集合》入圍金鐘獎主持人，也嘗試戲劇演出、灌錄單曲，發展全方位，被視為啦啦隊員成功轉型為藝人的始祖和典範。
此外，籃籃過去發行的個人寫真掛曆經常賣到缺貨，大小工作邀約不斷，高人氣可見一班，而打拚多年的她，2023年7月砸下約2000萬元在新北市新莊買房，當作27歲的生日禮物，現在籃籃每月要繳約5、6萬元的房貸，目前手上有《綜藝大集合》、《天才衝衝衝》、《綜藝新時代》等節目的她，繼續認真賺錢，連綜藝大哥徐乃麟、曾國城都打從心底佩服。
資料來源：籃籃IG
