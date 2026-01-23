我是廣告 請繼續往下閱讀

▲駕駛黃男發現引擎室溫度升高並冒煙，即時將車輛停放在一旁並下車後，車輛隨即起火燒成一團火球。（圖／翻攝畫面）

國道1號五楊高架道北向30.7公里三重路段今（23日）上午10時47分許傳出一起火燒車案件，一名黃姓男子當時駕駛小客車時，發現引擎室冒出陣陣白煙，驚覺有異將車輛緊急停放在路邊。沒想到，黃男才剛下車沒多久，車輛隨即燃燒成一團火球，整輛車幾乎被燒成廢鐵，所幸並未造成人員傷亡，僅因濃煙造成車輛回堵約1公里，詳細起火原因仍有待進一步調查釐清。據了解，這名33歲的黃姓男子當時駕駛小客車行經五楊高架道北向30.7公里三重路段時，發現引擎室溫度升高並冒煙，緊急將車輛停放在路邊並下車處理。怎料，才沒過多久車輛便瞬間起火燃燒。警消獲報後立即趕到現場將火勢撲滅，所幸黃男及時將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛，現場於11時44分完全排除，全線恢復通車。而濃煙造成車流回堵約1公里，並影響主線車道車流。對此，國道警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援。