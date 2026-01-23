以奧斯卡最佳紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）震撼全球的美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold），即將把極限舞台搬到台灣！這名40歲的極限運動員預計於明（24）日上午，透過Netflix全球直播，挑戰在無任何安全繩索與護具的保護下，徒手攀登樓高508公尺的台北101大樓。針對外媒爆料他此次挑戰酬勞高達「6位數美元」（約新台幣數百萬至上千萬元），霍諾德霸氣回應，金錢不是重點，「只要給我許可，免費我也會爬。」
傳出場費破千萬台幣 Honnold：登頂體驗無價
這場玩命挑戰的代價究竟是多少？根據《紐約時報》引述知情人士消息指出，霍諾德此次攀登的酬勞約在「6位數美元中段」，換算台幣約在1500萬至2000萬元之間。
對於天價酬勞的傳聞，霍諾德在接受訪問時強調金錢並非首要考量，「如果沒有電視轉播，只要大樓給我許可，我也會免費去爬。」他強調，對於極限攀登者而言，能夠獨自坐在世界級摩天大樓的塔尖上，那種感覺簡直瘋狂，是無價的體驗。
取得101許可像「奇蹟」 盼喚醒觀眾童心
霍諾德日前對Netflix旗下網站《Tudum》透露，對於攀岩者來說，能取得指標性摩天大樓的合法攀登許可簡直是「奇蹟」。他表示：「既然我拿到了許可，就必須把握機會。這種機會太罕見了，當它出現時，你必須毫不猶豫地抓住它。」
儘管過去多在天然岩壁活動，但他對挑戰這座巨大的竹節狀人造結構充滿好奇。霍諾德表示，他的初衷是希望喚醒觀眾的童心，因為成年人往往被恐懼磨滅了想像力，而他想保留那種看著高樓驚嘆「太神奇了，我也想試試」的純粹快樂。
明早9點全球直播 性命懸於一線
面對即將在全球數百萬觀眾注視下攀爬，將性命懸於一線的他展現出驚人的專注：「我不在乎誰在看，我只在乎把當下的事做好，並把它做對。」這場備受矚目的極限運動將於明（24）日上午9時在Netflix平台獨家直播，屆時全球目光將聚焦台北，見證這位「真人蜘蛛人」如何征服台灣第一高樓。
Netflix直播時間、線上看懶人包
● 活動日期：2026年1月24日（週六）
● 直播時間：徒手攀登101時間為上午 09:00 開始
● 收看平台：Netflix（全球獨家直播，節目名稱《赤手獨攀台北101：直播》）
● 直播連結：https://www.netflix.com/title/81987107（需加入會員）
● 預計時長：約2小時（視挑戰進度而定）
同場加映：沒訂閱 Netflix 怎麼辦？ 除了鎖定本站週六早上的即時更新，據悉當天信義區部分大螢幕也將有驚喜轉播。想知道最完整的「免費看攻略」與「高空天氣避險指南」？請鎖定《NOWNEWS》週六清晨 08:00 的最新報導！
