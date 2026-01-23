我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年地方首長選戰逐漸升溫，南二都局勢備受關注，高雄市長選戰，由國民黨柯志恩對上民進黨賴瑞隆；台南市長一役，則由國民黨謝龍介正面迎戰民進黨陳亭妃。對此，前立委郭正亮透露一名算命大師的卜卦，從目前局勢來看，台南之戰要出現「翻盤劇本」並不容易，除非綠營發生實質性分裂，謝龍介才能抓到一點機會。郭正亮22日在政論節目《亮話天下》中表示，算命師「包子大叔」從去年11月至今年1月，持續以易經卜卦分析各縣市選情，相關推斷頗具參考價值，儘管他相當欣賞謝龍介，不僅台語流利、論述接地氣，但現實是台南選情結構對藍營極為不利，除非綠營出現分裂態勢，有人脫黨出來選，否則翻盤空間相當有限。郭正亮進一步解釋，所謂「脫黨」並非真的指有人跳出來參選，因為一旦脫黨就被開除了，而是指實質上的選票與組織鬆動。他回顧去年11月3日的卦象，當時外界普遍看好林俊憲，但包子大叔卻直言其卦象「大凶」，可能得等其他機會，或許是等入閣。不過，郭正亮也點出現實面，林俊憲1965年出生，若要再等陳亭妃8年，屆時已接近70歲，還選什麼？相較之下，郭正亮認為，陳亭妃近2年官運旺盛、氣勢正強，但台南向來「臥虎藏龍」，選戰變數不少，他舉例，黃偉哲首次參選時，就殺出偏綠的「地表最強里長」陳永和，拿下11%選票，重創選情，當時還有「虧雞福來爹」林義豐也掀起不小風浪。最後，郭正亮指出，包子大叔的結論其實很清楚，在謝龍介與陳亭妃的對決中，陳亭妃目前仍佔明顯優勢，她真的很強。郭直言，陳亭妃初選勝出後第3天，便主動拜會多數不挺她、支持林俊憲的台南市議會黨團，明知內部氣氛不友善，仍選擇正面迎戰，可說是「明知山有虎，偏向虎山行」。