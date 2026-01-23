我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區日前發生住宅火警奪走2命！其中，仁愛分隊小隊長詹能傑，為救出受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終自己因吸入過量濃煙缺氧，英勇殉職，內政部長劉世芳今日上午親自前往靈堂弔唁，向這位捨身救人的英雄致上最崇高的敬意。劉世芳在談及詹小隊長的英勇表現時不禁眼眶泛紅表示，目前正積極簽辦入祀忠烈祠的相關公文程序，希望能盡快達成家屬願望。內政部長劉世芳於今日上午11時許，在消防署長蕭煥章及基隆市消防局長游家懿的陪同下，親自前往因公殉職的小隊長詹能傑靈堂上香弔唁。劉世芳在受訪時難掩哀戚，感嘆詹能傑小隊長的犧牲不僅是消防體系的重大損失，更是件令人極其不捨的憾事，而目前已請消防署及基隆市政府消防局協助處理後事。對於家屬期盼能將詹能傑入祀忠烈祠的訴求，劉世芳則回應指出，入祀忠烈祠雖有既定的審核程序，但目前相關單位已在積極簽辦公文，希望能盡早達成家屬心願。針對外界高度關注的起火真相與相關疑點，內政部長劉世芳強調，後續將要求消防署與基隆市消防局，針對火災原因及完整事發經過展開詳盡調查，另外，對於基層提及的裝備問題，特別是關鍵的「共生面罩」等設備運作情況，劉世芳表示，相關事證均會納入專業評估與討論，目前尊重委員會的調查程序，待最終調查報告出爐後，內政部將適時公開對外說明。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入，消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心。據悉，小隊長詹能傑與義消盧彥宏冒險三度深入火場，發現受困的34歲羅姓女子仍有呼吸，但共生面罩已用完，詹能傑毅然脫下自己的面罩供其使用，並與義消隊員盧彥宏交替使用同一個共生面罩，造成氧氣數值在短時間內急遽下降，盧彥宏憑藉最後一絲力氣爬出火場，癱在地上大口喘氣並聲嘶力竭地呼喊「共生、共生」，焦急地提醒同袍詹能傑仍受困其中，但詹能傑仍因缺氧殉職。