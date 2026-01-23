我是廣告 請繼續往下閱讀

115年總預算至今尚未審查，國民黨團擬提案讓部份新興性計畫（包含TPASS、治水、婚育等預算）先行付委；行政院長卓榮泰日前點名立法院「挑三揀四」，甚至要求與國會公開辯論，直指在野黨阻礙國家進步。對此，新黨台北市議員侯漢廷翻出去年的舊帳狠酸，卓榮泰又來情緒勒索，省省吧，「狼來了」喊一次會怕，喊兩次就是笑話。侯漢廷22日在臉書發文指出，去年藍白聯手嚴審總預算，替人民看緊荷包、刪減2千多億元，結果賴清德卻稱，國家將變成「無油可動的車」、「備好菜卻沒瓦斯水電的廚房」，彷彿預算一刪，中華民國就要走向滅亡。侯漢廷痛批，當時民進黨政府為了推動大罷免，什麼鬼話都敢講！各部會輪流出來「哭窮賣慘」，一下喊說「沒錢請手語老師」、一下哭說「沒錢買茶點招待記者」，甚至連「公家機關買不起衛生紙」、「沒錢印護照」這種笑掉大牙的謊話都敢拿來恐嚇老百姓。「一年過去了，我們活得好好的，去年一整年真正讓台灣停擺、無油可動的，是民進黨發動的大罷免！」侯漢廷直言，事實證明，民進黨口中的「救命錢」，很多就是「私房錢」和「大內宣費」，藍白刪掉那2千億水分，政府運作不但沒崩潰，反而更精實。賴清德當初的「亡國論」，現在看來就是一場低級的詐騙秀！侯漢廷大酸，今年，民進黨又要故技重施，卓榮泰又來情緒勒索，又要喊「阻礙國家進步」？省省吧！「狼來了」喊一次會怕，喊兩次就是笑話。更何況，當在野黨同意先通過民生預算，是民進黨立委一個個投下了反對票！真正阻擋民生預算、讓國家無油的，是民進黨！