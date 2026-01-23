我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃男今（23日）於台北市中山區被員警盯上，其身分曝光為一名通緝犯。（圖／翻攝畫面）

一名因詐欺罪昨（22日）遭到士林地檢署通緝的32歲黃姓男子，今（23日）於台北市中山區林森北路一帶吃早餐時恰巧遇上巡邏員警。黃男眼見事態不對，立即拔腿快步離開並露出慌張神情。經員警上前盤查後，黃男不願意配合，雙方卻因此爆發拉扯衝突，警方依法逮捕並解送士林地方法院歸案。據了解，中山分局中山二派出所員警今（23日）7時許於林森北路416巷執行巡邏勤務時，發現一名男子形跡可疑，一見到員警就立刻快步離去，且神情相當慌張。員警驚覺有異，上前盤查後和男子發生衝突，雙方因而發生拉扯情形，警方隨即依法將其壓制控制。經查身分後，發現黃男因詐欺罪遭到士林地院判處有期徒刑10月，因未到案執行昨（22日）遭到士林地檢署通緝。怎料，才落跑短短一天就落網。警方依法將其逮捕，並解送士林地方法院歸案。對此，中山分局表示，將持續加強巡邏及盤查作為，以維護轄區治安，確保市民生命財產安全。