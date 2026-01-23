我是廣告 請繼續往下閱讀

中華航空年終拍板！2025年年終獎金將發放平均9.7個月底薪，加上每年固定發放的第13個月全薪，並規劃2026年平均調薪3%，相關獎金預計於2月農曆春節前入帳。業界認為，華航年終獎金總額穩居國籍航空之冠，考績提出者，可望上看13至14個月。華航2025年營運表現亮眼，全年營收達2,090.9億元，年增2.56%；前三季獲利110億元，年增6.1%，每股稅後純益（EPS）1.81元，法人預期全年獲利可望再創新高。華航19日舉行董事會，會中決議，因2025年營收與獲利雙雙寫下成立66年以來最佳成績，在員工福利方面，此外，在華航董事會上，也決議將向香港控股公司Aldeburgh及Deli Holdings，收購華膳空廚69,629,000股股權，每股價格約44.34元，另加計利息，待完成股權交割後將另行公告。以華膳每股淨值約18.68元計算，華航此次收購的股淨比約為2.37倍。華膳空廚由中華航空與太古集團共同投資成立，華航原持股約51%；目前服務對象除華航外，亦包括國泰航空、星宇航空、台灣虎航、部分台港航線航班，以及日本航空、大韓航空等國際航空公司。