資深媒體人劉寶傑主持《關鍵時刻》18年後急流勇退，近來傳出他將重返政論戰場，偶爾受訪「試水溫」，也被外界解讀是在為復出鋪路。劉寶傑日前接受網路節目專訪時，罕見談及前總統蔡英文，直言她近期頻頻有一些動作，「這就有趣了」，甚至點出這恐怕是對現任總統賴清德的一記警訊。劉寶傑月初接受YouTube節目《范琪斐的美國時間》專訪，節目於22日播出，當中他分享到，蔡英文近來動作頻頻，包括由「小英教育基金會」創辦的「想想論壇」，於2025年10月改版再出發，且她與幕僚的互動明顯轉趨密集。「她現在到底在做什麼？不知道，但她在動，這個就有趣了！」劉寶傑直言，這樣的「動」，某種程度上也是在對賴清德釋出警告。他認為，賴清德最大的問題在於過度堅持對錯，但作為一名總統，把事情搞定比堅持立場更重要。劉寶傑以已故前總統李登輝為例指出，哪有在管什麼對錯，錢能解決的都不是問題，只要能搞定，沒什麼事是不能做。主持人范琪斐追問：「那你覺得賴清德搞不搞得定？」劉寶傑直言不諱：「我常常覺得他搞不定，對內、對外都搞不定。」劉寶傑進一步分析，當前整體政治與輿論氛圍，對賴清德明顯不利，若仍選擇一路硬幹、拒絕調整路線，只會讓執政之路更加艱困。他直言，政治人物必須懂得「時移勢轉」，這是賴清德現在得去面對的問題。