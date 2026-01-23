南韓男團2PM成員玉澤演今（23）日現身台北信義區A11香堤大道廣場，出席保養品新品上市記者會，久違公開活動再度掀起粉絲暴動，不過比起台上制式流程，更讓台灣媒體與粉絲記憶深刻的，是他聯訪時在數記者的麥克風，全程親民到不像巨星，他甚至還滿頭問號的說，不知道為何自己在台中搭個公車都能上新聞，記憶深刻但也覺得不知所措。
玉澤演長期住在台中 搭公車上新聞傻眼了
玉澤演下午1點帥氣登場，活動尚未開始現場就已聚集上百名粉絲，他一現身立刻揮手致意，還笑說：「我回來了！」並簡單提到近況，透露去年在台中拍電影，住了一段時間，目前也正在準備2PM演唱會，這次因品牌活動才能和大家見面，感到非常開心。
聊到去年在台中拍電影的生活，玉澤演說因為在台中住得有點久，幾乎融入在地生活、天天PO照打卡+分享，但是最讓他困惑的是，「我很常搭公車，但不知道為何變成新聞一直報導，我搭個公車也可以上新聞，有點不知所措。」但也因此成了他對台灣最深刻的回憶。
被問到怎麼挖掘台中的在地美食，他直白說：「我都是看圖片找來吃，因為住很久，該吃的幾乎都吃到了。」他也補充只要是粉絲推薦的餐廳，自己都會特地去找來吃，現場就有粉絲大喊「我煮的！」他立刻連聲拒絕，笑回「家常飯不行！不行不行！」反應快又可愛，再度引發一陣尖叫。
值得一提的是，玉澤演在受訪的時候，看到媒體麥克風架子，立刻露出好奇表情，忍不住探頭左看右看，回答完問題後，甚至直接躲到麥克風架後面不給拍照，還默默開始數起麥克風支數，邊數邊笑，完全沒有偶包，讓現場工作人員都忍不住笑出來。
玉澤演去年11月住台中拍電影 零偽裝趴趴走
去年11月，剛宣布結婚喜訊的玉澤演在台中LONG STAY拍電影，拍攝期間幾乎完全融入在地生活，時常透過IG限時動態分享每天行程，不只用雙腳走遍台中各大景點，還搭公車趴趴走，甚至特地打卡林柏宏推薦的咖啡廳，畫面曝光後讓粉絲紛紛敲碗「求合體」。
拍片空檔，他陸續現身勤美誠品綠園道、台中市政府、彩虹眷村、國美館、審計新村，也沒錯過宮原眼科吃冰，更參加「酒祭」、「爵士音樂節」、「大墩鈴蘭通啤酒節」等在地活動。有趣的是，這段期間他幾乎都用中文發限時動態，生活感十足，LOCAL程度像極了親朋好友出門玩時的日常回報，零偽裝融入台中節奏，也讓粉絲直呼真的太親民。
