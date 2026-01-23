我是廣告 請繼續往下閱讀

新北市貢寮區今（23日）上午11時許發生一起車輛翻覆意外，造成1死1傷的悲劇。一對張姓兄弟駕駛小客車行駛至和美街金沙灣附近時，車輛不明原因突失控，翻落直墜一旁5米深的河床上。警消獲報到場後，發現60歲的張姓男子已自行脫困，受有頭部撕裂傷、身體多處擦挫傷；另58歲的駕駛張姓男子受困駕駛座，被救出時已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治。據了解，當時58歲的張姓男子駕駛小客車載60歲的胞兄張姓男子，兩人沿著台2線由基隆往宜蘭方向行駛。怎料，行經至貢寮區和美街金沙灣附近時，車輛不明原因墜落5米深河床，車頂朝下、半個車身浸泡在水中，畫面相當怵目驚心。警消獲報到場後，發現哥哥已自行脫困，其頭部受有撕裂傷、、身體多處擦挫傷，所幸意識清楚無生命危險，另駕駛弟弟則受困車內。經消防人員用機具破壞後，於20分鐘內將受困的弟弟救出，發現其已失去呼吸心跳，送醫搶救後仍於下午1時5分宣告不治，詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。