美國在台協會（AIT）處長谷立言，近日公開力挺總統賴清德提出的1.25兆元國防特別條例，並直言「自由不是免費的」，美國能夠協助朋友到什麼程度，關鍵取決於對方願意為自我防衛付出多少努力。相關表態曝光後，引發高度關注，資深媒體人黃暐瀚分析，美國的態度已經很清楚了。黃暐瀚今（23日）早在臉書轉貼谷立言談話內容，直言「美台合作，厚植國防。AIT連續兩篇PO文，美國的態度，很清楚了」，他也強調，捍衛中華民國、保護台灣，並喊話：「中華民國台灣，加油！」事實上，AIT日前在臉書一口氣發布2張圖卡，完整呈現谷立言22日於國防安全研究院專題演講的重點內容。谷立言指出，「來自台灣領導層級與社會大眾的堅定支持，明顯提升了台灣軍方的信心。來到台灣之後，我有機會走訪第一線作戰單位，與陸、海、空及海軍陸戰隊的官兵交流，他們的士氣與使命感振奮人心。近年的招募成果與留營率均達到新高，一點也不令人意外。此時此刻，台灣官兵最需要的是完成任務所需的各項工具」。而在第2張圖卡中，谷立言更直接點出，美國也正與台灣業界合作，致力擴大台灣本土的國防工業基礎。這類國防與科技合作，不僅將強化台灣自我防衛能力，也將提升製造能量、創造就業機會，並使台灣成為全球可信賴國防供應鏈中的重鎮。