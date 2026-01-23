我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，但傳出有中執委質疑，台南此次初選藍白介選嚴重，懷疑陳亭妃有10%支持度是藍白灌水，而黨主席賴清德則稱，是否有介選「我很清楚」，引發外界熱議。對此，資深媒體人謝寒冰今（23）日預測，陳亭妃不見得能一路選到終點。民進黨中執委黃守達日前在中執會表示，相較高雄、嘉義，台南的藍白介選情況嚴重，國民黨對手在高雄、嘉義，以及對上台南的林俊憲都有20％以上的支持度，但對上陳亭妃，卻僅剩10％支持度，認為要找到一個原因來解釋，否則合理懷疑陳亭妃有10%支持度是藍白灌水。賴清德則裁示，對於是否存在國民黨介選，他心中很清楚，但仍未否定初選結果，而是裁示在不干擾競選步調的前提下，於適當時機進行研究與檢視。對此，謝寒冰今日在臉書發文表示，表示，「豬都知道林俊憲比陳亭妃好打，藍白若介選，灌票也是灌給林俊憲吧？這是什麼『大哥沒有輸』的鬼滅邏輯？」話鋒一轉，謝寒冰感嘆，「但賴清德都『心中有數』了，看來妃妃不見得能一路選到終點呢...」；貼文一出，網友們紛紛留言表示，「民進黨的換柱戲碼要上演了嗎？」、「外事不決怪老共，內事不決怪藍白」、「狠起來自己人都砸」、「民調高不一定是贏哦」。