▲2025年全台十大建商指標推案一覽。寶佳機構以總銷1750億元蟬聯冠軍。（圖／591新建案提供）

▲歷年十大建商總銷金額統計，2025年總銷較2024年大幅縮水超過2200億元。（圖／591新建案提供）

▲首次奪得亞軍的華固建設積極固守商辦市場，其位在南港的「華固中央置地」，吸引陽明海運購入當總部。圖為華固中央置地完工模擬圖。（圖／華固中央置地官網）

數字科技（5287）旗下591新建案統計，2025十大建商總銷金額合計約5329億元，較前一年大幅縮水逾2200億元，年減幅29%創下歷史新高；推案個數更從154件銳減至88件，減幅突破4成。在這波房市量縮潮中，中南部建商幾乎全軍覆沒，僅國城建設一家突圍，呈現明顯的「北強南弱」態勢。觀察個別建商表現，龍頭寶佳機構雖然推案力道略有下滑，但仍以1750億元總銷、55件推案量遙遙領先其他競爭者。然而，隨著市場去化放緩，龐大的推案量也轉為庫存壓力。591新建案指出，近來寶佳機構旗下位於外圍區塊的個案，不少已率先開出預售屋降價的第一槍。此舉是否會引發其他建商跟進，形成全面降價潮，將是今年房市最關鍵的觀察指標。面對住宅市場退燒，建商策略全面轉為「保蛋黃、攻商辦」。去年包含十大建商在內的30筆百億大案中，有八成集中於北台灣都會區，顯示精華蛋黃區已成建商最大避風港。同時，受惠於AI商機，商辦熱潮持續延燒，總銷金額連續三年突破千億，躍居建商另一大金雞母。首次奪得亞軍的華固建設，便積極固守商辦市場，其位於北投與南港的「華固創滙園區」及「華固中央置地」，不僅總銷合計突破400億元，更因搭上輝達（NVIDIA）話題打響知名度。排名第9的長虹建設同樣重壓商辦，光是北投區的「長虹ICT」科技廠辦案，總銷就達150億元。展望未來，房市呈現「蛋黃熱、蛋殼碎」的兩極化現象。591新建案分析，新北市三重等蛋黃區仍有數百億案量蓄勢待發；反觀高雄楠梓、仁武等區，因台積電光環褪色，供給賣壓隱憂浮現，消費者觀望心態濃厚。2025十大建商排名依序為：寶佳、華固、興富發、國城、元利、茂德、新潤、愛山林、長虹、漢皇。其中南部僅國城建設以400億元的指標案「國城寳實」擠進第四名，與北部的元利建設並列單一量體最大個案。