美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（24）日上午9點開爬台北101，挑戰徒手無防護攀登，全程Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，全球引頸期盼，至於外界最擔憂的安全問題？今稍早台北101董事長賈永婕向《NOWNEWS今日新聞》透露，霍諾德不免有些焦慮直呼「一旦掉下去就會死」，賈永婕安撫道：「不會，會很順利的，不要擔心！」主辦方Netflix也祭出10秒延遲直播方式，若發生意外，能即刻爭取搶救時間。
這次霍諾德挑戰「零裝備」爬台北101，最敏感的問題莫過於「如果真的掉下來怎麼辦？」對此，今稍早賈永婕回應《NOWNEWS今日新聞》：「不會，一切都非常專業的！」不過焦慮心情仍難免，「我一直狂吃東西，希望趕快把時間快轉！」並透露霍諾德私下坦言：「一旦掉下去就會死」，賈永婕則安撫他：「不會，會很順利的，不要擔心！」
霍諾德這次攀爬，對於外界認為他不設安全網，此舉形同「玩命」，他強調事前有縝密的勘查及計劃，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」據外媒報導，Netflix此次直播早已設好安全防範措施，將採10秒延遲直播方式，以防有任何意外發生時，能即時切斷轉播畫面。
事實上，霍諾德此次行動現場公安人員、救護措施等均安排到位，《NOWNEWS今日新聞》先前採訪到擔任多年藝人保鏢的專業人士，對方指出：「保鑣能做的，是確保運動員在進出與準備階段不被打擾，讓他能專心完成挑戰，真正能深度介入攀爬本身的，還是攀爬者自己的技術團隊與隨行安全人員」，屆時全面戒備，只求平安。
🔺Netflix直播時間、線上看資訊
● 活動日期：2026年1月24日（週六）
● 直播時間：徒手攀登101時間為上午 09:00 開始
● 收看平台：Netflix（全球獨家直播，節目名稱《赤手獨攀台北101：直播》）
● 直播連結：https://www.netflix.com/title/81987107（需加入會員）
● 預計時長：約2小時（視挑戰進度而定）
● 同場加映：沒訂閱 Netflix 怎麼辦？ 除了鎖定本站週六早上的即時更新，據悉當天信義區部分大螢幕也將有驚喜轉播。想知道最完整的「免費看攻略」與「高空天氣避險指南」？請鎖定《NOWNEWS》週六清晨 08:00 的最新報導！
我是廣告 請繼續往下閱讀
事實上，霍諾德此次行動現場公安人員、救護措施等均安排到位，《NOWNEWS今日新聞》先前採訪到擔任多年藝人保鏢的專業人士，對方指出：「保鑣能做的，是確保運動員在進出與準備階段不被打擾，讓他能專心完成挑戰，真正能深度介入攀爬本身的，還是攀爬者自己的技術團隊與隨行安全人員」，屆時全面戒備，只求平安。
🔺Netflix直播時間、線上看資訊
● 活動日期：2026年1月24日（週六）
● 直播時間：徒手攀登101時間為上午 09:00 開始
● 收看平台：Netflix（全球獨家直播，節目名稱《赤手獨攀台北101：直播》）
● 直播連結：https://www.netflix.com/title/81987107（需加入會員）
● 預計時長：約2小時（視挑戰進度而定）
● 同場加映：沒訂閱 Netflix 怎麼辦？ 除了鎖定本站週六早上的即時更新，據悉當天信義區部分大螢幕也將有驚喜轉播。想知道最完整的「免費看攻略」與「高空天氣避險指南」？請鎖定《NOWNEWS》週六清晨 08:00 的最新報導！
更多「攀登101」相關新聞。