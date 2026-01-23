我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賈永婕（右）向霍諾德（左）打氣：「會很順利的，不要擔心！」（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

▲霍諾德爬台北101，直播、轉播資訊一次看。（圖／NOWNEWS社群中心製）

▲艾力克斯・霍諾德小檔案。（圖／NOWNEWS社群中心製）

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明（24）日上午9點開爬台北101，挑戰徒手無防護攀登，，全球引頸期盼，至於外界最擔憂的安全問題？今稍早台北101董事長賈永婕向《NOWNEWS今日新聞》透露，霍諾德不免有些焦慮直呼「一旦掉下去就會死」，賈永婕安撫道：「不會，會很順利的，不要擔心！」主辦方Netflix也祭出10秒延遲直播方式，若發生意外，能即刻爭取搶救時間。這次霍諾德挑戰「零裝備」爬台北101，最敏感的問題莫過於「如果真的掉下來怎麼辦？」對此，今稍早賈永婕回應《NOWNEWS今日新聞》：「不會，一切都非常專業的！」不過焦慮心情仍難免，「我一直狂吃東西，希望趕快把時間快轉！」並透露霍諾德私下坦言：「一旦掉下去就會死」，賈永婕則安撫他：「不會，會很順利的，不要擔心！」霍諾德這次攀爬，對於外界認為他不設安全網，此舉形同「玩命」，他強調事前有縝密的勘查及計劃，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」據外媒報導，Netflix此次直播早已設好安全防範措施，將採10秒延遲直播方式，以防有任何意外發生時，能即時切斷轉播畫面。事實上，霍諾德此次行動現場公安人員、救護措施等均安排到位，《NOWNEWS今日新聞》先前採訪到擔任多年藝人保鏢的專業人士，對方指出：「保鑣能做的，是確保運動員在進出與準備階段不被打擾，讓他能專心完成挑戰，真正能深度介入攀爬本身的，還是攀爬者自己的技術團隊與隨行安全人員」，屆時全面戒備，只求平安。