日本壽司郎「螢幕迴轉壽司」真的來台灣了！全台首間「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」微風南山店進駐台北信義區，《NOWNEWS今日新聞》記者今（23）日直擊開箱體驗，巨型螢幕觸控「滑」壽司點餐變好玩，還可以變更富士山或海底世界場景陪用餐，4款互動趣味遊戲送「萌抱壽司小禮物」；推薦1月26日試營運開幕優惠，特價極上鮪魚大腹40元、生食活鮑魚40元、水煮大松葉蟹80元，還送A4資料夾、折價小卡、餐券等一次整理。
壽司郎首間「螢幕迴轉壽司」微風南山店開箱！點餐說明：手把手教學
台灣壽司郎第56號店「微風南山店」1月26日起展開試營運，佔地約150坪、設有142個座席。今《NOWNEWS今日新聞》記者直擊最新導入日本「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司（Digital Sushiro Vision）」系統，開箱每個座席都設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度觸控螢幕。
螢幕可見壽司郎店內場景，這中間有滑動中的「壽司鏈」，可以手指左右滑、加快或倒退壽司盤速度，並「觸控」點餐；左右位置各有「餐點購物車」及「點餐按鈕」，座位靠近螢幕的兩人都能同時逛盤挑選。
螢幕場景還能變更成富士山萌抱壽司或海底世界模式，轉換用餐氣氛；懶得滑動螢幕迴轉壽司，還可切換為「菜單點餐」、依照分類逐項瀏覽；或選擇「壽司導覽」調整全螢幕顯示所有餐點。相當於整家店餐點皆為「現點現做」，確保餐點的新鮮與品質。
巨型螢幕不只觸控「滑」壽司！互動遊戲挑戰送「萌抱壽司小禮物」
值得一提的是，壽司郎螢幕迴轉壽司也有互動趣味遊戲可以玩！每當餐點送達，右上方的「萌抱壽司遊戲進度條」會進行累積，集滿100%將啟動萌抱壽司小遊戲，目前共有釣魚、賽跑、拉霸、還有接住鮭魚卵4款趣味遊戲。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際體驗，先選擇代表參賽的萌抱壽司角色，再欣賞挑戰動畫很療癒；最喜歡「接住鮭魚卵」小遊戲，由靠近螢幕的兩位消費者一同刷螢幕挑戰，過程有點刺激、還手忙腳亂，吃飯到一半突然開戰好好玩，氣氛一下子就很嗨！
只要挑戰遊戲成功，就能獲得「萌抱壽司小禮物」，記者開箱首波「萌抱壽司小禮物」提供有醬料小碟和可愛小吊飾。
壽司郎微風南山店開幕優惠！40元鮪魚大腹、活鮑魚 還送折價小卡、餐券
壽司郎微風南山店試營運開幕優惠搶先看，三大限定美味企劃：
◾️1月26日（一）至2月1日（日） ：「極上鮪魚大腹」限定價格40元
◾️1月26日（一）至售完為止：「水煮大松葉蟹」限定價格80元。
◾️2月2日至2月15日：「生食活鮑魚」特價40元（原價80元），每日限量100盤。
限時五大優惠活動：
1、送限定開幕資料夾：1月26日（一）起，於結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費滿400元以上，即贈「微風南山店限定A4資料夾」乙個（數量有限、送完為止）。
2、贈「台灣壽司郎折價小卡」：1月26日（一）至2月1日（日），單筆消費滿400元以上，即贈「壽司郎微風南山店折價小卡」1張（含40元、60元、80元面額，限下次用餐、單筆消費滿300元以上，可依照折扣順序使用，不可與其他折價優惠併用，有效期限至2月28日（六） ，限微風南山店使用）。
3、小朋友集點卡加倍送：1月26日（一）至2月8日（日）於微風南山店試營運期間，12歲以下之小朋友到店用餐，即可享小朋友集點卡點數加贈1點。
4、抽獎「萌抱壽司小夜燈」：1月26日（一）至2月28日（六），於指定壽司郎官方粉絲專頁貼文上，分享遊玩DIGIRO的遊戲照片，並hashtag #DIGIRO萌抱壽司小遊戲，即可參加抽獎，有機會獲得「萌抱壽司小夜燈」共5組名額。
5、送百元折價券、抽5000元餐券！1月26日（一）至2月28日（六），於台灣壽司郎FB、IG、Threads、X社群平台，公開寫下微風南山店用餐心得或體驗（不限字數），將貼文連結填寫至指定表單，可獲得「壽司郎APP折價券100元」乙張。（每會員限1次，3月16日前自動發放至APP會員帳號內）；並有機會抽中「壽司郎餐券」，包括5000元餐券 × 1人、1000元餐券 × 5人、500元餐券 × 10人（得獎名單3月16日前抽出，並公告於官網）。
壽司郎 微風南山店 店舖資訊
地址：微風南山百貨 台北市信義區松智路17號B1
電話：02-2723-3096
時間：試營運自1月26日至2月8日12:00-21:00；2月9日起正式營運，周日至周三11:00-21:30、周四至周六11:00-22:00
另外，聯名三麗鷗家族扭蛋的藏壽司，企劃最終回將於1月26日起推出全
新5款「毛絨零錢包」限量滿額贈活動，為五大明星佩戴明星好夥伴元素設計的日式面具，大耳狗喜拿 x 小熊玩偶、 美樂蒂 x 好朋友小老鼠弗蘭多、人魚漢頓 x 最佳搭檔章魚小百合等，活動期間當日消費滿1200元，並完成指定任務，即可獲得隨機款「毛絨零錢包」乙個（全台5款共 限量 20000個，數量有限，送完為止）。
而秒殺完售的「三麗鷗家族加價購不鏽鋼手提吸管杯」敲碗好評加碼，1月26日起同時展開第二波限
量販售，單筆消費滿800元 即可以699元購入「不鏽鋼手提吸管杯」乙個（數量有限，售完為止）。
資料來源：壽司郎、藏壽司
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣壽司郎第56號店「微風南山店」1月26日起展開試營運，佔地約150坪、設有142個座席。今《NOWNEWS今日新聞》記者直擊最新導入日本「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司（Digital Sushiro Vision）」系統，開箱每個座席都設置寬150公分、高50公分的巨型高解析度觸控螢幕。
值得一提的是，壽司郎螢幕迴轉壽司也有互動趣味遊戲可以玩！每當餐點送達，右上方的「萌抱壽司遊戲進度條」會進行累積，集滿100%將啟動萌抱壽司小遊戲，目前共有釣魚、賽跑、拉霸、還有接住鮭魚卵4款趣味遊戲。
只要挑戰遊戲成功，就能獲得「萌抱壽司小禮物」，記者開箱首波「萌抱壽司小禮物」提供有醬料小碟和可愛小吊飾。
壽司郎微風南山店試營運開幕優惠搶先看，三大限定美味企劃：
◾️1月26日（一）至2月1日（日） ：「極上鮪魚大腹」限定價格40元
◾️1月26日（一）至售完為止：「水煮大松葉蟹」限定價格80元。
◾️2月2日至2月15日：「生食活鮑魚」特價40元（原價80元），每日限量100盤。
1、送限定開幕資料夾：1月26日（一）起，於結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費滿400元以上，即贈「微風南山店限定A4資料夾」乙個（數量有限、送完為止）。
2、贈「台灣壽司郎折價小卡」：1月26日（一）至2月1日（日），單筆消費滿400元以上，即贈「壽司郎微風南山店折價小卡」1張（含40元、60元、80元面額，限下次用餐、單筆消費滿300元以上，可依照折扣順序使用，不可與其他折價優惠併用，有效期限至2月28日（六） ，限微風南山店使用）。
3、小朋友集點卡加倍送：1月26日（一）至2月8日（日）於微風南山店試營運期間，12歲以下之小朋友到店用餐，即可享小朋友集點卡點數加贈1點。
5、送百元折價券、抽5000元餐券！1月26日（一）至2月28日（六），於台灣壽司郎FB、IG、Threads、X社群平台，公開寫下微風南山店用餐心得或體驗（不限字數），將貼文連結填寫至指定表單，可獲得「壽司郎APP折價券100元」乙張。（每會員限1次，3月16日前自動發放至APP會員帳號內）；並有機會抽中「壽司郎餐券」，包括5000元餐券 × 1人、1000元餐券 × 5人、500元餐券 × 10人（得獎名單3月16日前抽出，並公告於官網）。
壽司郎 微風南山店 店舖資訊
地址：微風南山百貨 台北市信義區松智路17號B1
電話：02-2723-3096
時間：試營運自1月26日至2月8日12:00-21:00；2月9日起正式營運，周日至周三11:00-21:30、周四至周六11:00-22:00