我是廣告 請繼續往下閱讀

壽司郎首間「螢幕迴轉壽司」微風南山店開箱！點餐說明：手把手教學

▲壽司郎台灣首間「螢幕迴轉壽司」，每個座席都設置巨型螢幕觸控「滑」壽司點餐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲微風南山店引進「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」系統，餐點現點現做。（圖／記者蕭涵云攝）

▲靠近螢幕兩側的消費者，可以同時觸控螢幕逛壽司點餐。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

▲「菜單點餐」形式接近原本壽司郎平板點餐。（圖／壽司郎sushiro.com.tw）

相當於整家店餐點皆為「現點現做」，確保餐點的新鮮與品質。

▲壽司郎螢幕迴轉壽司「點餐說明」一圖看懂。（圖／記者蕭涵云翻攝）

▲壽司郎巨型螢幕提供「壽司鏈」、「菜單點餐」、及全螢幕「壽司導覽」三種點餐形式。（圖／記者蕭涵云翻攝）

巨型螢幕不只觸控「滑」壽司！互動遊戲挑戰送「萌抱壽司小禮物」

▲趣味遊戲可選擇參賽萌抱壽司。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「接住鮭魚卵」互動遊戲戰況激烈，氣氛來到最高點。（圖／記者蕭涵云攝）

《NOWNEWS今日新聞》記者實際體驗，先選擇代表參賽的萌抱壽司角色，再欣賞挑戰動畫很療癒；最喜歡「接住鮭魚卵」小遊戲，由靠近螢幕的兩位消費者一同刷螢幕挑戰，過程有點刺激、還手忙腳亂，吃飯到一半突然開戰好好玩，氣氛一下子就很嗨！

記者開箱首波「萌抱壽司小禮物」提供有醬料小碟和可愛小吊飾。

▲首波「萌抱壽司小禮物」提供醬料小碟和可愛小吊飾。（圖／記者蕭涵云攝）

▲還可體驗全螢幕滿版「壽司導覽」觸控。（圖／記者蕭涵云攝）

壽司郎微風南山店開幕優惠！40元鮪魚大腹、活鮑魚 還送折價小卡、餐券

三大限定美味企劃：

▲壽司郎微風南山店開幕優惠！40元鮪魚大腹、活鮑魚開吃。（圖／記者蕭涵云攝）

限時五大優惠活動：

壽司郎 微風南山店 店舖資訊

▲壽司郎人氣IP萌抱壽司在入口櫃檯迎接大家。（圖／記者蕭涵云攝）

▲台灣首間壽司郎「螢幕迴轉壽司」微風南山店來了。（圖／記者蕭涵云攝）