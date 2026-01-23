我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年丙午馬年即將到來，全球局勢變化難測，國運運勢備受關注。吠陀占星權威李靜唯近日分析台灣國運，解析台灣將面臨的3項考驗，並會在2027迎來「死神」。李靜唯表示，從吠陀占星與行星節奏來看，2026年，中華民國所對應的行星靈魂能量是「木星」，木星從來不只是擴張，它代表的是信念、價值、法則、正義、國際秩序，以及一個國家「選擇成為誰」。李靜唯指出，如果只看行星能量，2026像是一個被推到舞台中央、無法閃避的年份，但若搭配塔羅密碼來看，2026年走的是「吊人」，吊人不是進攻，而是承受；不是不能變動，而是必須懂得妥協與等待。李靜唯指出，「木星 × 吊人」是一個殘酷，卻極其真實的組合，木星要你說出立場、吊人卻要你為立場付出代價，因此2026年的台灣，很可能會感受到3件事，，但這不是示弱，而是一種被放在高壓位置上的承重期。李靜唯直言，2026年之所以這麼關鍵，是因為如果在2026這一年，我們願意看清什麼該守、什麼該放，那麼2027的轉變，或許就不會那麼劇烈、那麼痛。李靜唯強調，2026年是一個「在壓力之中確認信念，在受限之中看清方向的年份」。因為木星要求價值，吊人要求承擔，這不是終點，而是一個時代正在學習如何放手。李靜唯也提到一個驚人巧合，她在看中華民國國運盤時，會同時參考兩個性質不同的建立時間，像是一個國家的命名時刻或是真正的出生瞬間，也就是「1912年1月1日，國號正式建立」以及「1911年10月10日，武昌起義成功」，也就是我們的國慶日。李靜唯指出，她分別用這兩個時間點，去對照行星靈魂密碼與塔羅密碼的流年節奏，結果卻發現，不論採用哪一個時間，結論竟然完全一致。在行星靈魂密碼裡，年度核心落在同一股能量；而在塔羅密碼中，流年走向，也同樣落在吊人，接續死神。李靜唯坦言，這個結果讓她一度無言，因為它意味著無論從哪一個歷史起點回望，中華民國台灣，都正在走向同一段命運節奏、同一個靈魂維度。