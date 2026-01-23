我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱軒洋（左）在第1季中和蔡淑臻（右）大談姐弟戀，這個組合當時令觀眾耳目一新。（圖／公視提供）

▲蔡淑臻（左）和薛仕凌（右）還剛好是第58屆金鐘獎視后、視帝。（圖／NOWNEWS資料照）

由蔡淑臻擔任編劇及女主角的台劇《村裡來了個暴走女外科》2022年播出後大受好評，續集卻拖了3年才拍完，據傳與男主角朱軒洋有關。有爆料消息指出，《女外科2》本來沒朱軒洋戲份，但他卻主動說想繼續演，因此蔡淑臻特地為他調整劇本，怎料後來朱軒洋爆出劈腿醜聞，被觀眾罵爆萌生退意，甚至與蔡淑臻失聯，導致蔡淑臻裡外不是人，劇組進度也被拖延。據《鏡週刊》報導，朱軒洋因個性難搞、容易失蹤，與2任經紀人鬧翻，而這個性問題也影響到《女外科2》拍攝進度。外傳蔡淑臻因朱軒洋主動說想繼續演，所以替他改了劇本，結果朱軒洋卻爆出劈腿吳卓源的醜聞，導致形象受到重創，他自己也受到打擊，對於要不要繼續拍攝續集一事搖擺不定，最後直接搞消失，讓蔡淑臻及劇組都很為難。第2季原先訂在2024年夏天開拍，最後卻拖到去年8月才開機、11月殺青，距離2022年第1季播畢已經過了3年，再加上剪輯、後製時間，可能今年才會播出，但觀眾對於此劇的熱度已經明顯消退，勢必會衝擊到收視率。另外，《女外科2》的男主角人選也可說是一波三折，在朱軒洋劈腿出狀況後，一度傳出要找形象相近的王大陸接手出演，結果王大陸爆出打司機、閃兵等醜聞，直接被抓去入伍。後來劇組又找上形象正面還拿過金鐘獎的薛仕凌，怎料薛仕凌去年11月也到新北地檢署自首，坦承偽造高血壓病歷閃兵。但當時《女外科2》已經殺青，他的戲份是否會受到影響？公視去年回應：「針對演員薛仕凌相關事件，《女外科2》劇組與公視表示尊重司法程序與當事人說明，目前製作作業依原計畫進行，團隊將全力確保作品品質，感謝各界的理解與支持。」