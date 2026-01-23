26歲男星朱軒洋因電視劇《村裡來了個暴走女外科》走紅，結果2024年卻被拍到劈腿女歌手吳卓源，導致形象跌至谷底。近日又有醜聞爆出，朱軒洋疑個性難搞、不受控，經常鬧失蹤，與經紀人爆發肢體衝突還罵對方髒話，導致寬魚國際與他約滿後不再續約，朱軒洋這才在去年底低調換了新公司。
朱軒洋不只劈腿吳卓源 爆個性難搞鬧翻經紀公司
據《鏡週刊》報導，朱軒洋出道第一間公司是柴智屏創辦的群星瑞智，但2022年時，群星就宣布與他解約，據悉與朱軒洋經常鬧失蹤，個性難控制有關。後來朱軒洋在周渝民的牽線下，於2023年簽入邱瓈寬領軍的寬魚國際，結果隔年就被拍到與吳卓源約會，劈腿網紅女友Cindy，形象受到重創，也因此成為公司頭痛人物。
朱軒洋傳飆罵經紀人髒話 發生肢體衝突
朱軒洋去年與經紀人的相處也出現問題，據說他經常難控制情緒，導致雙方溝通不良，朱軒洋還因為個性搖擺不定、愛逃避，容易無故失聯，讓經紀人很難替他處理事情。朱軒洋更爆出飆罵經紀人髒話，甚至與經紀人發生肢體衝突的醜聞，所以雙方關係最終鬧僵，朱軒洋約滿後就未與寬魚續約。
朱軒洋九把刀、嚴藝文相中 合作對象都是大咖
不過儘管朱軒洋經常與經紀公司鬧不合，也不妨礙他的星路發展，朱軒洋反而還深得許多導演的眼緣；休息期間暴肥10公斤，竟被九把刀看上，找他出演電影《功夫》，合作對象是戴立忍、柯震東、王淨、劉冠廷這些實力與名氣兼具的演員。
另外，金鐘導演嚴藝文也找朱軒洋拍攝新劇《欠妳的那場婚禮》，讓他飾演年輕時期的張孝全，這部作品勢必會成為繼《影后》之後的最新夯劇，有望讓朱軒洋重新獲得高人氣。
影片來源：功夫YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
據《鏡週刊》報導，朱軒洋出道第一間公司是柴智屏創辦的群星瑞智，但2022年時，群星就宣布與他解約，據悉與朱軒洋經常鬧失蹤，個性難控制有關。後來朱軒洋在周渝民的牽線下，於2023年簽入邱瓈寬領軍的寬魚國際，結果隔年就被拍到與吳卓源約會，劈腿網紅女友Cindy，形象受到重創，也因此成為公司頭痛人物。
朱軒洋去年與經紀人的相處也出現問題，據說他經常難控制情緒，導致雙方溝通不良，朱軒洋還因為個性搖擺不定、愛逃避，容易無故失聯，讓經紀人很難替他處理事情。朱軒洋更爆出飆罵經紀人髒話，甚至與經紀人發生肢體衝突的醜聞，所以雙方關係最終鬧僵，朱軒洋約滿後就未與寬魚續約。
不過儘管朱軒洋經常與經紀公司鬧不合，也不妨礙他的星路發展，朱軒洋反而還深得許多導演的眼緣；休息期間暴肥10公斤，竟被九把刀看上，找他出演電影《功夫》，合作對象是戴立忍、柯震東、王淨、劉冠廷這些實力與名氣兼具的演員。
另外，金鐘導演嚴藝文也找朱軒洋拍攝新劇《欠妳的那場婚禮》，讓他飾演年輕時期的張孝全，這部作品勢必會成為繼《影后》之後的最新夯劇，有望讓朱軒洋重新獲得高人氣。