26歲男星朱軒洋因電視劇《村裡來了個暴走女外科》走紅，結果2024年卻被拍到劈腿女歌手吳卓源，導致形象跌至谷底。近日又有醜聞爆出，朱軒洋疑個性難搞、不受控，經常鬧失蹤，與經紀人爆發肢體衝突還罵對方髒話，導致寬魚國際與他約滿後不再續約，朱軒洋這才在去年底低調換了新公司。

我是廣告 請繼續往下閱讀
朱軒洋不只劈腿吳卓源　爆個性難搞鬧翻經紀公司

據《鏡週刊》報導，朱軒洋出道第一間公司是柴智屏創辦的群星瑞智，但2022年時，群星就宣布與他解約，據悉與朱軒洋經常鬧失蹤，個性難控制有關。後來朱軒洋在周渝民的牽線下，於2023年簽入邱瓈寬領軍的寬魚國際，結果隔年就被拍到與吳卓源約會，劈腿網紅女友Cindy，形象受到重創，也因此成為公司頭痛人物。

▲朱軒洋（左）與吳卓源（右）因拍電影《搜查瑠公圳》才牽上線。（圖／金馬獎執委會提供）
▲朱軒洋（左）與吳卓源（右）因拍電影《搜查瑠公圳》才牽上線。（圖／金馬獎執委會提供）
朱軒洋傳飆罵經紀人髒話　發生肢體衝突

朱軒洋去年與經紀人的相處也出現問題，據說他經常難控制情緒，導致雙方溝通不良，朱軒洋還因為個性搖擺不定、愛逃避，容易無故失聯，讓經紀人很難替他處理事情。朱軒洋更爆出飆罵經紀人髒話，甚至與經紀人發生肢體衝突的醜聞，所以雙方關係最終鬧僵，朱軒洋約滿後就未與寬魚續約。

▲朱軒洋（右）在九把刀的春節檔大片《功夫》中扮演超衰高中生，該片將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）
▲朱軒洋（右）在九把刀的春節檔大片《功夫》中扮演超衰高中生，該片將在2月13日上映。（圖／麻吉砥加提供）
朱軒洋九把刀、嚴藝文相中　合作對象都是大咖

不過儘管朱軒洋經常與經紀公司鬧不合，也不妨礙他的星路發展，朱軒洋反而還深得許多導演的眼緣；休息期間暴肥10公斤，竟被九把刀看上，找他出演電影《功夫》，合作對象是戴立忍、柯震東、王淨、劉冠廷這些實力與名氣兼具的演員。

另外，金鐘導演嚴藝文也找朱軒洋拍攝新劇《欠妳的那場婚禮》，讓他飾演年輕時期的張孝全，這部作品勢必會成為繼《影后》之後的最新夯劇，有望讓朱軒洋重新獲得高人氣。

影片來源：功夫YouTube

看更多朱軒洋相關報導：

瘦子歌詞疑暗諷吳卓源！朱軒洋前女友Cindy笑了　1動作向他道謝
《女外科2》選角朱軒洋、王大陸接連闖禍！蔡淑臻被公視下封口令
吳卓源曝朱軒洋私下道歉了！不排斥同台宣傳電影：沒什麼要避開的

相關新聞

朱軒洋公園深吻吳卓源後首同框！首映會「中間卡3人」畫面超尷尬

朱軒洋、吳卓源波及《瑠公圳》！邱瓈寬開轟了　導演再曝拍攝秘辛

朱軒洋、吳卓源被拆散！避免緋聞模糊焦點　《瑠公圳》宣傳難合體

朱軒洋、吳卓源《搜查瑠公圳》耗7年打造！老戲骨讚他：前途無量