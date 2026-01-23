豪宅限貸令重擊，北市高價宅急凍！住商機構統計，2025北市房市總價逾7千萬的高總價住宅交易量腰斬至561件，創歷史新低。在這波房市量縮潮中，昔日龍頭信義、大安區皆難逃暴跌命運，全村希望僅剩具備產業紅利的內湖南港相對抗跌。
豪宅限貸令重擊 信義大安量縮最慘
央行自2024年祭出第七波信用管制，限制高價住宅貸款成數最高僅3成且無寬限期，使得7千萬元成為難以跨越的「豪宅紅線」 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，高資產族群進場需準備至少七成自備款，大幅墊高門檻，導致豪宅限貸令威力在2025年完全顯現 。
數據顯示，傳統豪宅聚落如大安、信義區首當其衝。大安區交易量從182件跌至108件，減幅逾四成；信義區更從76件腰斬至38件，年減幅達50%。至於蛋白區如萬華、文山，交易量更是大幅縮水六至七成，市場觀望氣氛濃厚 。
內湖南港擁產業紅利 逆勢成全村希望
在一片慘綠中，內湖南港展現出驚人韌性。內湖區年減幅僅17.9%，南港區為23.1%，是北市12行政區中減幅最少的區域 。賴志昶指出，這兩區擁有內湖科技園區與南港軟體園區，匯聚大量科技新貴與企業主，強勁的剛性需求支撐了買氣 。此外，區內新興重劃區與指標豪宅案林立，相較於市中心老舊商圈，更受新一代高資產客群青睞，因此在房市量縮環境下仍相對抗跌 。
高總價住宅陷盤整 議價空間現鬆動
展望未來，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，受政策影響，豪宅流動性降低已成定局。對於有意置產的買方而言，目前高總價住宅市場議價空間略有鬆動，不失為看屋好時機 。但她也強調，2026年變數仍多，建議買方應審慎評估現金流，並鎖定具備基本面與地段價值的區塊，以免資產在房市波動中縮水 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
央行自2024年祭出第七波信用管制，限制高價住宅貸款成數最高僅3成且無寬限期，使得7千萬元成為難以跨越的「豪宅紅線」 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，高資產族群進場需準備至少七成自備款，大幅墊高門檻，導致豪宅限貸令威力在2025年完全顯現 。
內湖南港擁產業紅利 逆勢成全村希望
在一片慘綠中，內湖南港展現出驚人韌性。內湖區年減幅僅17.9%，南港區為23.1%，是北市12行政區中減幅最少的區域 。賴志昶指出，這兩區擁有內湖科技園區與南港軟體園區，匯聚大量科技新貴與企業主，強勁的剛性需求支撐了買氣 。此外，區內新興重劃區與指標豪宅案林立，相較於市中心老舊商圈，更受新一代高資產客群青睞，因此在房市量縮環境下仍相對抗跌 。
高總價住宅陷盤整 議價空間現鬆動
展望未來，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，受政策影響，豪宅流動性降低已成定局。對於有意置產的買方而言，目前高總價住宅市場議價空間略有鬆動，不失為看屋好時機 。但她也強調，2026年變數仍多，建議買方應審慎評估現金流，並鎖定具備基本面與地段價值的區塊，以免資產在房市波動中縮水 。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。