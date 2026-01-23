我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選在即，綠營將派誰出戰首都台北，對戰蔣萬安備受關注，行政院副院長鄭麗君日前在台美關稅談判中繳出漂亮成績，呼聲極高。對此，受封「台派女神」的徐閉開嗆，如果配合台北市民的口味，最後只會養出更多柯文哲，「派誰都好，就是不要拉一個在中央很有用的人」徐閉22日在臉書發文指出，2014年那場台北市選舉，民進黨內部也有人想出來選，包括顧立雄。「顧立雄難道不符合那些喜歡幻想『台北市市民喜歡高水準候選人』的口味嗎？事實證明台北市民就是喜歡柯文哲那種奇怪的人。」徐閉坦言，柯文哲第一次選市長，她有因為民進黨的關係幫他拉票，當時民進黨幫柯辦了一個大遊行，「我可沒去參加，因為我知道這個人就是一個禍害。我要講什麼？你去配合台北市民的口味，最後只會養出更多柯文哲。」徐閉直言，「你不想要王世堅，我完全可以理解，你派誰都好，就是不要拉一個在中央很有用的人，陪一群沒水準的人玩選舉遊戲。」徐閉痛批，現在寫漂亮文章的那些人，只是希望，鄭麗君真的能選贏，好證明他們幾十年來，說的那些屁話都是對的，「你看民進黨之前選輸都是因為水準不夠」。徐閉狠酸，「省省吧，我已經不是20歲了。明明知道會有同樣的結果，卻不改變做法，一再重複做同樣的事，這種叫做瘋子，」