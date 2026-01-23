説到台灣伴手禮必定不忘鳳梨酥，有網友發現位在加拿大的美式賣場好市多竟然販售台灣舊振南的鳳梨酥，一盒18入售價要加拿大幣26.99元（約新台幣618元），網友們狂問：比台灣便宜？事實上加拿大當地售價18入約合台幣618元，而台灣官網定價12入600元，但是加拿大還需另外加入最高15%的稅，兩者實難以比較。而舊振南也強調：這是配合好市多而定出的特價！
多年以來鳳梨酥堪稱是代表台灣的伴手禮之一，台灣的「微熱山丘」更是將鳳梨酥開到海外，另外國人喜愛的鳳梨酥還包含台北的「佳德糕餅」、「小潘蛋糕坊」，以及台中的「俊美食品」、「日出」等品牌。如今高雄百年糕餅品牌「舊振南」的鳳梨酥也進軍到國外的好市多。
網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，發現加拿大的美式賣場好市多竟然賣起台灣舊振南的鳳梨酥，一盒12入售價為加拿大幣26.99元（約新台幣618元）。其他網友留言紛紛留言表示：「好吃」、「真的有古早味」，也有人提到「加拿大買比較便宜」。
日前台灣精釀啤酒品牌「SUNMAI 金色三麥」其蜂蜜啤酒進駐日本伊勢丹百貨，產品價格在日本每瓶為549日圓（含稅），換算成新台幣約110元，比起台灣通路每瓶125元還要便宜，引起網友們瞬間炸鍋。金色三麥對此事件發佈聲明，提及549日圓為優惠價之外，更說是因為這幾年後稅制更動才會有此價格。最後金色三麥還因此決議停賣該款引發爭議的「瓶裝蜂蜜啤酒」。也因此事件，而讓近日台灣民眾們放大鏡檢視國內產品在國外的售價。
事實上，上舊振南官網查詢這款經典鳳梨酥，台灣產的僅有12入包裝，網上原定價600元，而加拿大好市多的是大包裝，18入為加拿大幣26.99元，但是消費者在加拿大買還需要另外加入最高15%（依個區有不同）的消費稅，而原PO並未說明該間好市多是位在哪一區的門市，因此較難以計算出售價。
不過《NOWNEWS今日新聞》記者詢問舊振南，業者表示「鳳梨酥的確是從去（2025）年底至今年初開始陸續供貨到加拿大的好市多，但是好市多的定價策略是要回饋給他們的卡民，因此價格有他們的規範標準。」簡單說，此次好市多的加拿大幣26.99元是限時的特價。業者表示希望藉此能慢慢讓國外銷售成長，並呼籲消費者多關注食品本身的好。
我是廣告 請繼續往下閱讀
網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，發現加拿大的美式賣場好市多竟然賣起台灣舊振南的鳳梨酥，一盒12入售價為加拿大幣26.99元（約新台幣618元）。其他網友留言紛紛留言表示：「好吃」、「真的有古早味」，也有人提到「加拿大買比較便宜」。
事實上，上舊振南官網查詢這款經典鳳梨酥，台灣產的僅有12入包裝，網上原定價600元，而加拿大好市多的是大包裝，18入為加拿大幣26.99元，但是消費者在加拿大買還需要另外加入最高15%（依個區有不同）的消費稅，而原PO並未說明該間好市多是位在哪一區的門市，因此較難以計算出售價。
不過《NOWNEWS今日新聞》記者詢問舊振南，業者表示「鳳梨酥的確是從去（2025）年底至今年初開始陸續供貨到加拿大的好市多，但是好市多的定價策略是要回饋給他們的卡民，因此價格有他們的規範標準。」簡單說，此次好市多的加拿大幣26.99元是限時的特價。業者表示希望藉此能慢慢讓國外銷售成長，並呼籲消費者多關注食品本身的好。