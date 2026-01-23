台中市長選戰最新民調超驚人！「這人」支持度下滑　年輕票大流失

我是廣告 請繼續往下閱讀

江啟臣年輕票流失！20-29 歲支持何欣純比例大幅增加

豐原潭子地區支持度下滑 17 個百分點 江啟臣仍領先何欣純

江啟臣「中立選民」減少一成 仍高於何欣純

2026台中市長選舉，民進黨早已徵召立委何欣純，而藍營陷入立委江啟臣、楊瓊瓔的「姐弟之爭」。《TVBS民調中心》今（23）日公布最新民調顯示，江啟臣支持度46%，領先何欣純31%，但差距由 24 個百分點縮小至 15 個百分點；楊瓊瓔支持度36%，略與何欣純支持度34%差兩個百分點。進一步交叉分析顯示，20-29歲年輕選民，支持何欣純的比例由去年一月的22%大幅增加至44%，支持江啟臣的比例則略減至35%，轉為何欣純的支持度高於江敗臣；30-39歲選民支持何欣純的比例提升至41%，轉為略高於江啟臣的39%；其他年齡層民眾支持江啟臣的比例皆明顯高於何欣純，其中50-59歲支持江啟臣的比例最高，為58%、26%支持何欣純，兩人差距超超過三成；40-49歲及60歲以上選民，江啟臣領先何欣純的幅度也都在兩成以上。地區方面，太平烏日地區民眾有37%支持江啟臣，略高於34%支持何欣純，兩人差距為所有地區最小；大甲清水地區對何欣純支持度提高16個百分點至33%，但仍低於江啟臣的44%；豐原潭子地區支持江啟臣的比例下滑17個百分點至44%，支持何欣純的比例提升13個百分點至32%，但工啟臣的支持度也仍領先何欣純12個百分點；而舊台中市地區的中西東南、北區北屯、西屯南屯等地區，支持江啟臣的比例皆超過五成，何欣純的支持度皆在三成上下，兩人差距都在兩成以上。政黨傾向方面，民進黨認司者支持何欣統純的比例由 57%大幅提升至85%；國民黨認同者有有88%支持江啟臣；民眾黨認同者有75%支持江啟臣，僅11%支持何欣純；中立民眾支持江啟臣的比例減少一成至30%，但仍高於支持何欣純的19%，另外有51%沒有表示意見。本次調查是TVBS 民意調查中心於115年1月19日至1月22日晚間18:30至22:00進行的調查，共接觸1,242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1,037位，在95%的信心水准下，抽樣誤差為+3.0個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齢、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS原始問卷及詳細交叉表請上網:www.tvbs.com.tw/poll-center