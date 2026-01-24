我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近一年雙北市各年齡層購屋占比，30-50歲超過六成，成為雙北購屋主力。（圖／永慶房屋提供）

▲近一年台北市30-50歲青壯年族群的購屋熱區。（圖／永慶房屋提供）

▲近一年新北市30-50歲青壯年族群的購屋熱區。（圖／永慶房屋提供）

對於正值成家立業階段的青壯年族群而言，在房價高漲的時代，該選擇地段還是空間？根據永慶房產集團統計聯徵中心數據，近一年30歲買房（含30-50歲）成為雙北購屋主力，占比超過六成 。然而數據揭露了殘酷現實：這群中堅主力若想擠進台北市首選的中山區，平均只能買到不到30坪的「蝸居」；若堅持大空間，買氣則明顯流向新北市或北市蛋白區 。在台北市，生活機能完善的中山區雖奪下青壯年購屋熱區冠軍，但平均建物面積僅28.7坪 。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，受限於總價預算，加上中山區近年供給較多低總價的中山區小宅，吸引不少想卡位北市門牌的首購族 。反觀若想在台北市擁有標準三房以上的空間，購屋族多轉向文山區。數據顯示，文山區平均建物面積達44.2坪，與中山區形成強烈對比，顯示在預算有限下，「以時間換空間」成為北市買房的必修課 。相較於台北市的高不可攀，新北房價顯得相對親民，成為青壯年族群的「外溢」首選 。統計顯示，板橋三重是新北市30-50歲族群的最愛，兩區交易量高居冠亞軍 。以板橋區為例，平均購屋總價約1,826萬元，卻能買到近35坪的空間 。對於手握千萬買房頭期陳金萍指出，除了價格優勢，新青安政策也強力支撐了首購需求 。新北市如三重、土城等區，因建商積極在捷運沿線與重劃區推案，加上青壯年族群偏好有管理的大樓產品，使得預售與新成屋交易持續熱絡，這股「脫北」潮預計在未來幾年仍將持續 。